Лоукостери Ryanair і Wizz Air скасували майже 100 рейсів: повний перелік напрямків
Джерело:Lowcost Avia
За останні два місяці авіакомпанії Ryanair та Wizz Air внесли значні зміни у свою мережу маршрутів. Окрім відкриття нових рейсів, обидві авіакомпанії прийняли рішення виключити зі своїх розкладів майже по 50 напрямків.
До переліку потрапили рейси не тільки в межах Європи, але й напрямки в Африку та на Близький схід. З повним переліком "скасованих" напрямків можна ознайомитися нижче у матеріалі.
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Важливо підкреслити, що низка рейсів зазнали змін, а не були повністю скасовані. Зокрема, деякі авіакомпанії внесли корективи, змінивши призначений аеропорт для конкретних маршрутів.
Наприклад, з розкладу видалено рейс до Мілана Бергамо, але введено альтернативний варіант до Мілана через Мальпенсу. Так само Чампіно більше не є пунктом відправлення з Риму, оскільки Ф'юмічіно було додано як альтернативний аеропорт для рейсів до столиці Італії.
Лоукостер Ryanair скасував 39 авіарейсів:
- Барселона (BCN) – Бріндізі (BDS);
- Барселона (BCN) – Подгориця (TGD);
- Бріндізі (BDS) – Загреб (ZAG);
- Біллунд (BLL) – Ібіца (IBZ);
- Біллунд (BLL) – Турин (TRN);
- Болонья (BLQ) – Пафос (PFO);
- Бордо (BOD) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
- Братислава (BTS) – Загреб (ZAG);
- Будапешт (BUD) – Познань (POZ);
- Париж Бове (BVA) – Марсель (MRS);
- Брів-ла-Гайярд (BVE) – Брюссель Шарлеруа (CRL);
- Кельн (CGN) – Катовіце (KTW);
- Бержерак (EGC) – Порту (OPO);
- Фес (FEZ) – Венеція Тревізо (TSF);
- Карлсруе (FKB) – Мальта (MLA);
- Жирона (GRO) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
- Франкфурт-Хан (HHN) – Трапані (TPS);
- Ібіца (IBZ) – Нюрнберг (NUE);
- Марсель (MRS) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
- Надор (NDR) – Пальма де Майорка (PMI);
- Перуджа (PEG) – Відень (VIE);
- Пафос (PFO) – Піза (PSA);
- Пальма де Майорка (PMI) – Регіон Мурсія (RMU);
- Софія (SOF) – Варна (VAR);
- Шимани (SZY) – Вроцлав (WRO);
- Щецин (SZZ) – Варшава-Модлін (WMI);
- Турин (TRN) – Задар (ZAD);
- Ольборг (AAL) – Каунас (KUN);
- Орхус (AAR) – Мілан (MXP);
- Бірмінгем (BHX) – Біллунд (BLL);
- Ноттінгем (EMA) – Марсель (MRS);
- Единбург (EDI) – Каркассон (CCF);
- Единбург (EDI) – Нім (FNI);
- Единбург (EDI) – Пуатьє (PIS);
- Единбург (EDI) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
- Единбург (EDI) – Турин (TRN);
- Глазго Прествік (PIK) – Марсель (MRS);
- Лондон Станстед (STN) – Дрезден (DRS);
- Ньюкасл (NCL) – Рига (RIX).
Ірландська авіакомпанія Ryanair скасувала 39 рейсів / Фото UnSplash
Лоукостер Wizz Air скасував понад 50 рейсів:
- Катовіце (KTW) – Бристоль (BRS);
- Катовіце (KTW) – Мальме (MMX);
- Вроцлав (WRO) – Лідс/Бредфорд (LBA);
- Варшава (WAW) – Мальме (MMX);
- Гданськ (GDN) – Тірана (TIA);
- Гданськ (GDN) – Единбург (EDI);
- Кельн (CGN) – Гданськ (GDN);
- Лодзь (LCJ) – Лутон (LTN);
- Познань (POZ) – Спліт (SPU);
- Будапешт (BUD) – Кастельон (CDT);
- Будапешт (BUD) – Мальме (MMX);
- Бухарест (OTP) – Анкона (AOI);
- Бухарест (OTP) – Ріміні (RMI);
- Бухарест (OTP) – Орхус (AAR);
- Бухарест (OTP) – Мальме (MMX);
- Бухарест (OTP) – Ер-Ріяд (RUH);
- Сучава (SCV) – Венеція Тревізо (TSF);
- Сучава (SCV) – Мілан Бергамо (BGY);
- Сучава (SCV) – Болонья (BLQ);
- Сучава (SCV) – Рим Чампіно (CIA);
- Сучава (SCV) – Париж Бове (BVA);
- Сучава (SCV) – Брюссель Шарлеруа (CRL);
- Сучава (SCV) – Ларнака (LCA);
- Крайова (CRA) – Біллунд (BLL);
- Крайова (CRA) – Турин (TRN);
- Крайова (CRA) – Кельн (CGN);
- Клуж-Напока (CLJ) – Перуджа (PEG);
- Софія (SOF) – Тирана (TIA);
- Софія (SOF) – Ер-Ріяд (RUH);
- Базель (BSL) – Охрид (OHD);
- Базель (BSL) – Приштина (PRN);
- Малага (AGP) – Лутон (LTN);
- Абу-Дабі (AUH) – Бахрейн (BAH);
- Баня Лука (BNX) – Гамбург (HAM);
- Бремен (BRE) – Тирана (TIA);
- Катанія (CTA) – Мальта (MLA);
- Катанія (CTA) – Ер-Ріяд (RUH);
- Даммам (DMM) – Тирана (TIA);
- Рим Ф'юмічіно (FCO) – Подгориця (TGD);
- Карлсруе (FKB) – Приштина (PRN);
- Меммінген (FMM) – Пловдів (PDV);
- Олександрія (HBE) – Мілан (MXP);
- Франкфурт-Хан (HHN) – Тузла (TZL);
- Ніш (INI) – Мальме (MMX);
- Лондон Гатвік (LGW) – Верона (VRN);
- Лондон Лутон (LTN) – Паланга (PLQ);
- Лондон Лутон (LTN) – Рига (RIX);
- Лондон Лутон (LTN) – Салоніки (SKG);
- Мальме (MMX) – Охрид (OHD);
- Мілан (MXP) – Ламеція-Терме (SUF);
- Неаполь (NAP) – Ер-Ріяд (RUH);
- Неаполь (NAP) – Венеція (VCE);
- Салоніки (SKG) – Тирана (TIA);
- Скоп'є (SKP) – Векше (VXO);
- Осло Сандефьорд (TRF) – Вільнюс (VNO).
Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала понад 50 рейсів / Фото Pexels
У листопаді в Європі знову плануються страйки
Страйки є регулярним явищем у Європі, оскільки працівники відмовляються від своєї праці і борються за вищу зарплату. Такі події іноді плануються на місяці вперед, а інші оголошуються в останню хвилину.
Тому завжди варто перевірити перед поїздкою, чи не плануються страйки працівників у країні. Де та коли будуть страйки у листопаді, які можуть повпливати на роботу аеропортів і не тільки, – читайте за посиланням!