Лоукостери Ryanair і Wizz Air скасували майже 100 рейсів: повний перелік напрямків

За останні два місяці авіакомпанії Ryanair та Wizz Air внесли значні зміни у свою мережу маршрутів. Окрім відкриття нових рейсів, обидві авіакомпанії прийняли рішення виключити зі своїх розкладів майже по 50 напрямків.

До переліку потрапили рейси не тільки в межах Європи, але й напрямки в Африку та на Близький схід. З повним переліком "скасованих" напрямків можна ознайомитися нижче у матеріалі.

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Важливо підкреслити, що низка рейсів зазнали змін, а не були повністю скасовані. Зокрема, деякі авіакомпанії внесли корективи, змінивши призначений аеропорт для конкретних маршрутів.

Наприклад, з розкладу видалено рейс до Мілана Бергамо, але введено альтернативний варіант до Мілана через Мальпенсу. Так само Чампіно більше не є пунктом відправлення з Риму, оскільки Ф'юмічіно було додано як альтернативний аеропорт для рейсів до столиці Італії.

Лоукостер Ryanair скасував 39 авіарейсів:

Барселона (BCN) – Бріндізі (BDS);

Барселона (BCN) – Подгориця (TGD);

Бріндізі (BDS) – Загреб (ZAG);

Біллунд (BLL) – Ібіца (IBZ);

Біллунд (BLL) – Турин (TRN);

Болонья (BLQ) – Пафос (PFO);

Бордо (BOD) – Сантьяго де Компостела (SCQ);

Братислава (BTS) – Загреб (ZAG);

Будапешт (BUD) – Познань (POZ);

Париж Бове (BVA) – Марсель (MRS);

Брів-ла-Гайярд (BVE) – Брюссель Шарлеруа (CRL);

Кельн (CGN) – Катовіце (KTW);

Бержерак (EGC) – Порту (OPO);

Фес (FEZ) – Венеція Тревізо (TSF);

Карлсруе (FKB) – Мальта (MLA);

Жирона (GRO) – Сантьяго де Компостела (SCQ);

Франкфурт-Хан (HHN) – Трапані (TPS);

Ібіца (IBZ) – Нюрнберг (NUE);

Марсель (MRS) – Сантьяго де Компостела (SCQ);

Надор (NDR) – Пальма де Майорка (PMI);

Перуджа (PEG) – Відень (VIE);

Пафос (PFO) – Піза (PSA);

Пальма де Майорка (PMI) – Регіон Мурсія (RMU);

Софія (SOF) – Варна (VAR);

Шимани (SZY) – Вроцлав (WRO);

Щецин (SZZ) – Варшава-Модлін (WMI);

Турин (TRN) – Задар (ZAD);

Ольборг (AAL) – Каунас (KUN);

Орхус (AAR) – Мілан (MXP);

Бірмінгем (BHX) – Біллунд (BLL);

Ноттінгем (EMA) – Марсель (MRS);

Единбург (EDI) – Каркассон (CCF);

Единбург (EDI) – Нім (FNI);

Единбург (EDI) – Пуатьє (PIS);

Единбург (EDI) – Сантьяго де Компостела (SCQ);

Единбург (EDI) – Турин (TRN);

Глазго Прествік (PIK) – Марсель (MRS);

Лондон Станстед (STN) – Дрезден (DRS);

Ньюкасл (NCL) – Рига (RIX).

Ірландська авіакомпанія Ryanair скасувала 39 рейсів / Фото UnSplash

Лоукостер Wizz Air скасував понад 50 рейсів:

Катовіце (KTW) – Бристоль (BRS);

Катовіце (KTW) – Мальме (MMX);

Вроцлав (WRO) – Лідс/Бредфорд (LBA);

Варшава (WAW) – Мальме (MMX);

Гданськ (GDN) – Тірана (TIA);

Гданськ (GDN) – Единбург (EDI);

Кельн (CGN) – Гданськ (GDN);

Лодзь (LCJ) – Лутон (LTN);

Познань (POZ) – Спліт (SPU);

Будапешт (BUD) – Кастельон (CDT);

Будапешт (BUD) – Мальме (MMX);

Бухарест (OTP) – Анкона (AOI);

Бухарест (OTP) – Ріміні (RMI);

Бухарест (OTP) – Орхус (AAR);

Бухарест (OTP) – Мальме (MMX);

Бухарест (OTP) – Ер-Ріяд (RUH);

Сучава (SCV) – Венеція Тревізо (TSF);

Сучава (SCV) – Мілан Бергамо (BGY);

Сучава (SCV) – Болонья (BLQ);

Сучава (SCV) – Рим Чампіно (CIA);

Сучава (SCV) – Париж Бове (BVA);

Сучава (SCV) – Брюссель Шарлеруа (CRL);

Сучава (SCV) – Ларнака (LCA);

Крайова (CRA) – Біллунд (BLL);

Крайова (CRA) – Турин (TRN);

Крайова (CRA) – Кельн (CGN);

Клуж-Напока (CLJ) – Перуджа (PEG);

Софія (SOF) – Тирана (TIA);

Софія (SOF) – Ер-Ріяд (RUH);

Базель (BSL) – Охрид (OHD);

Базель (BSL) – Приштина (PRN);

Малага (AGP) – Лутон (LTN);

Абу-Дабі (AUH) – Бахрейн (BAH);

Баня Лука (BNX) – Гамбург (HAM);

Бремен (BRE) – Тирана (TIA);

Катанія (CTA) – Мальта (MLA);

Катанія (CTA) – Ер-Ріяд (RUH);

Даммам (DMM) – Тирана (TIA);

Рим Ф'юмічіно (FCO) – Подгориця (TGD);

Карлсруе (FKB) – Приштина (PRN);

Меммінген (FMM) – Пловдів (PDV);

Олександрія (HBE) – Мілан (MXP);

Франкфурт-Хан (HHN) – Тузла (TZL);

Ніш (INI) – Мальме (MMX);

Лондон Гатвік (LGW) – Верона (VRN);

Лондон Лутон (LTN) – Паланга (PLQ);

Лондон Лутон (LTN) – Рига (RIX);

Лондон Лутон (LTN) – Салоніки (SKG);

Мальме (MMX) – Охрид (OHD);

Мілан (MXP) – Ламеція-Терме (SUF);

Неаполь (NAP) – Ер-Ріяд (RUH);

Неаполь (NAP) – Венеція (VCE);

Салоніки (SKG) – Тирана (TIA);

Скоп'є (SKP) – Векше (VXO);

Осло Сандефьорд (TRF) – Вільнюс (VNO).

Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала понад 50 рейсів / Фото Pexels

У листопаді в Європі знову плануються страйки

Страйки є регулярним явищем у Європі, оскільки працівники відмовляються від своєї праці і борються за вищу зарплату. Такі події іноді плануються на місяці вперед, а інші оголошуються в останню хвилину.

Тому завжди варто перевірити перед поїздкою, чи не плануються страйки працівників у країні. Де та коли будуть страйки у листопаді, які можуть повпливати на роботу аеропортів і не тільки, – читайте за посиланням!