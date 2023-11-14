Лоукостери Ryanair і Wizz Air скасували майже 100 рейсів: повний перелік напрямків

14 листопада 2023, 16:10
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Джерело:

Lowcost Avia

За останні два місяці авіакомпанії Ryanair та Wizz Air внесли значні зміни у свою мережу маршрутів. Окрім відкриття нових рейсів, обидві авіакомпанії прийняли рішення виключити зі своїх розкладів майже по 50 напрямків.

До переліку потрапили рейси не тільки в межах Європи, але й напрямки в Африку та на Близький схід. З повним переліком "скасованих" напрямків можна ознайомитися нижче у матеріалі.

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Важливо підкреслити, що низка рейсів зазнали змін, а не були повністю скасовані. Зокрема, деякі авіакомпанії внесли корективи, змінивши призначений аеропорт для конкретних маршрутів.

Наприклад, з розкладу видалено рейс до Мілана Бергамо, але введено альтернативний варіант до Мілана через Мальпенсу. Так само Чампіно більше не є пунктом відправлення з Риму, оскільки Ф'юмічіно було додано як альтернативний аеропорт для рейсів до столиці Італії.

Лоукостер Ryanair скасував 39 авіарейсів:

  • Барселона (BCN) – Бріндізі (BDS);
  • Барселона (BCN) – Подгориця (TGD);
  • Бріндізі (BDS) – Загреб (ZAG);
  • Біллунд (BLL) – Ібіца (IBZ);
  • Біллунд (BLL) – Турин (TRN);
  • Болонья (BLQ) – Пафос (PFO);
  • Бордо (BOD) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
  • Братислава (BTS) – Загреб (ZAG);
  • Будапешт (BUD) – Познань (POZ);
  • Париж Бове (BVA) – Марсель (MRS);
  • Брів-ла-Гайярд (BVE) – Брюссель Шарлеруа (CRL);
  • Кельн (CGN) – Катовіце (KTW);
  • Бержерак (EGC) – Порту (OPO);
  • Фес (FEZ) – Венеція Тревізо (TSF);
  • Карлсруе (FKB) – Мальта (MLA);
  • Жирона (GRO) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
  • Франкфурт-Хан (HHN) – Трапані (TPS);
  • Ібіца (IBZ) – Нюрнберг (NUE);
  • Марсель (MRS) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
  • Надор (NDR) – Пальма де Майорка (PMI);
  • Перуджа (PEG) – Відень (VIE);
  • Пафос (PFO) – Піза (PSA);
  • Пальма де Майорка (PMI) – Регіон Мурсія (RMU);
  • Софія (SOF) – Варна (VAR);
  • Шимани (SZY) – Вроцлав (WRO);
  • Щецин (SZZ) – Варшава-Модлін (WMI);
  • Турин (TRN) – Задар (ZAD);
  • Ольборг (AAL) – Каунас (KUN);
  • Орхус (AAR) – Мілан (MXP);
  • Бірмінгем (BHX) – Біллунд (BLL);
  • Ноттінгем (EMA) – Марсель (MRS);
  • Единбург (EDI) – Каркассон (CCF);
  • Единбург (EDI) – Нім (FNI);
  • Единбург (EDI) – Пуатьє (PIS);
  • Единбург (EDI) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
  • Единбург (EDI) – Турин (TRN);
  • Глазго Прествік (PIK) – Марсель (MRS);
  • Лондон Станстед (STN) – Дрезден (DRS);
  • Ньюкасл (NCL) – Рига (RIX).

Ірландська авіакомпанія Ryanair скасувала 39 рейсів / Фото UnSplash

Лоукостер Wizz Air скасував понад 50 рейсів:

  • Катовіце (KTW) – Бристоль (BRS);
  • Катовіце (KTW) – Мальме (MMX);
  • Вроцлав (WRO) – Лідс/Бредфорд (LBA);
  • Варшава (WAW) – Мальме (MMX);
  • Гданськ (GDN) – Тірана (TIA);
  • Гданськ (GDN) – Единбург (EDI);
  • Кельн (CGN) – Гданськ (GDN);
  • Лодзь (LCJ) – Лутон (LTN);
  • Познань (POZ) – Спліт (SPU);
  • Будапешт (BUD) – Кастельон (CDT);
  • Будапешт (BUD) – Мальме (MMX);
  • Бухарест (OTP) – Анкона (AOI);
  • Бухарест (OTP) – Ріміні (RMI);
  • Бухарест (OTP) – Орхус (AAR);
  • Бухарест (OTP) – Мальме (MMX);
  • Бухарест (OTP) – Ер-Ріяд (RUH);
  • Сучава (SCV) – Венеція Тревізо (TSF);
  • Сучава (SCV) – Мілан Бергамо (BGY);
  • Сучава (SCV) – Болонья (BLQ);
  • Сучава (SCV) – Рим Чампіно (CIA);
  • Сучава (SCV) – Париж Бове (BVA);
  • Сучава (SCV) – Брюссель Шарлеруа (CRL);
  • Сучава (SCV) – Ларнака (LCA);
  • Крайова (CRA) – Біллунд (BLL);
  • Крайова (CRA) – Турин (TRN);
  • Крайова (CRA) – Кельн (CGN);
  • Клуж-Напока (CLJ) – Перуджа (PEG);
  • Софія (SOF) – Тирана (TIA);
  • Софія (SOF) – Ер-Ріяд (RUH);
  • Базель (BSL) – Охрид (OHD);
  • Базель (BSL) – Приштина (PRN);
  • Малага (AGP) – Лутон (LTN);
  • Абу-Дабі (AUH) – Бахрейн (BAH);
  • Баня Лука (BNX) – Гамбург (HAM);
  • Бремен (BRE) – Тирана (TIA);
  • Катанія (CTA) – Мальта (MLA);
  • Катанія (CTA) – Ер-Ріяд (RUH);
  • Даммам (DMM) – Тирана (TIA);
  • Рим Ф'юмічіно (FCO) – Подгориця (TGD);
  • Карлсруе (FKB) – Приштина (PRN);
  • Меммінген (FMM) – Пловдів (PDV);
  • Олександрія (HBE) – Мілан (MXP);
  • Франкфурт-Хан (HHN) – Тузла (TZL);
  • Ніш (INI) – Мальме (MMX);
  • Лондон Гатвік (LGW) – Верона (VRN);
  • Лондон Лутон (LTN) – Паланга (PLQ);
  • Лондон Лутон (LTN) – Рига (RIX);
  • Лондон Лутон (LTN) – Салоніки (SKG);
  • Мальме (MMX) – Охрид (OHD);
  • Мілан (MXP) – Ламеція-Терме (SUF);
  • Неаполь (NAP) – Ер-Ріяд (RUH);
  • Неаполь (NAP) – Венеція (VCE);
  • Салоніки (SKG) – Тирана (TIA);
  • Скоп'є (SKP) – Векше (VXO);
  • Осло Сандефьорд (TRF) – Вільнюс (VNO).

Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала понад 50 рейсів / Фото Pexels

У листопаді в Європі знову плануються страйки

Страйки є регулярним явищем у Європі, оскільки працівники відмовляються від своєї праці і борються за вищу зарплату. Такі події іноді плануються на місяці вперед, а інші оголошуються в останню хвилину.

Тому завжди варто перевірити перед поїздкою, чи не плануються страйки працівників у країні. Де та коли будуть страйки у листопаді, які можуть повпливати на роботу аеропортів і не тільки, – читайте за посиланням!

Автор: Марта Касіянчук