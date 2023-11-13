Таке нововведення буде діяти вже з січня 2024 року. Які ще деталі заяви авіаперевізника треба знати – далі у матеріалі!

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Lufthansa знизить ціни на інтернет у літаку

У відповідь на зростальну конкуренцію з боку авіакомпаній, таких як Air Canada, Emirates і Turkish Airlines, Lufthansa прийняла рішення вдвічі знизити ціни на користування Інтернетом у літаку. Цей крок відбувається, оскільки авіакомпанії починають пропонувати цю послугу безкоштовно.

З січня 2024-го вартість інтернету на рейсах Lufthansa стартуватиме від 3 євро за пакет. Мінімальна ціна – для тих, кому достатньо лише месенджерів, щоб обмінюватись повідомленнями.

Пакет FlyNet Mail and Surf коштує від 5 до 7 євро на весь переліт. Він дозволяє перевіряти пошту та відкривати новинні сайти. А пакет FlyNet Stream коштує від 10 до 12 євро за переліт – його достатньо для запуску відео.

Буде і безплатна версія

Також авіакомпанія тепер запропонує можливість обмінюватися повідомленнями та фотографіями під час польотів через месенджери абсолютно безплатно та без будь-яких часових обмежень.

Ця опція буде поширена на осіб, які є учасниками програми лояльності Lufthansa Miles & More або мають обліковий запис Lufthansa Group Travel ID.

Lufthansa обвалить ціни на інтернет у літаку / Фото UnSplash

Нововведення торкнеться перельотів на рейсах середньої дальності. Їх виконують авіалайнери сімейства Airbus A320 – ці літаки обслуговують більшість рейсів Європою.

Які місця у літаку Ryanair не треба ніколи вибирати?

Останнім часом соціальні мережі засипані скаргами пасажирів, які забронювали місце біля віконця на рейсах лоукостера Ryanair, але доступу до нього не отримали.

Щоб не потрапити у подібну ситуацію, треба знати, що ірландська авіакомпанія просто має місця без вікон. Але про це мало кому відомо. Про які саме місця мовиться – читайте за посиланням!