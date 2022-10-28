Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від 13 євро у два боки: куди можна полетіти
Джерело:Lowcostavia
Не всі знають, але, щоб відхопити дешевий квиток, не варто чекати Чорну п'ятницю та інші сезонні розпродажі. Придбати вигідну пропозицію можна у будь-який час. Треба лише знати де шукати.
З 5 міст Польщі в 17 міст Європи від 13 євро у два боки
Так, лоукост-авіакомпанії Ryanair та Wizz Air обслуговують усі дешеві рейси. На їхніх сайтах постійно з'являються бюджетні варіанти перельотів у різні міста Європи. Пропонуємо варіанти рейсів із 5 міст Польщі.
Цікаво National Geographic назвав найкращі туристичні напрямки на 2023 рік: перелік
Полетіти можна з Варшави, Кракова, Катовіце, Вроцлава та Гданська до міст Європи: Рига, Ейндховен, Болонья, Мілан, Стокгольм, Відень, Будапешт, Турин, Барі, Кельн, Осло, Венеція, Форлі, Дортмунд, Гамбург, Стокгольм та Копенгаген.
Вартість авіаквитків у два боки розпочинається від 13 євро.
Варшава
- Відень від 17 євро у два боки
- Рига від 18 євро у два боки
- Болонья від 22 євро у два боки
- Мілан від 22 євро у два боки
- Будапешт від 22 євро у два боки
- Ейндховен від 25 євро у два боки
- Стокгольм від 26 євро у два боки
Краків
- Відень від 17 євро у два боки
- Турин від 25 євро у два боки
- Мілан від 26 євро у два боки
- Барі від 28 євро у два боки
Катовіце
- Форлі від 13 євро у два боки
- Осло від 13 євро у два боки
- Дортмунд від 15 євро у два боки
- Кельн від 16 євро у два боки
- Венеція від 19 євро у два боки
- Мілан від 21 євро у два боки
Гданськ
- Осло від 16 євро у два боки
- Гамбург від 16 євро у два боки
- Стокгольм від 17 євро у два боки
- Копенгаген від 17 євро у два боки
- Венеція від 22 євро у два боки
- Мілан від 24 євро у два боки
- Відень від 24 євро у два боки
Вроцлав
- Турин від 13 євро у два боки
- Венеція від 24 євро у два боки
- Мілан від 26 євро у два боки
- Дортмунд від 26 євро у два боки
- Болонья від 28 євро у два боки