Названо найкращі туристичні напрямки на 2023 рік
Авторитетний журнал про географію, природу, культуру та подорожі National Geographic вирішив дати нам замислитися, куди варто вирушити вже наступного року. Видання визначило найкращі 25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році.
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Зі списком цього року ми хотіли повернутися до виявлення позитивних історій про напрямки та громади. Ми старанно працювали над тим, щоб включити до списку менш відомі перлини, настільки ж надихаючі альтернативи місцям, які виявилися переповненими,
– розповіла Емі Аліпіо з National Geographic Travel.
Так, усі місця були умовно розділені на п'ять категорій: природа, пригоди, культура, спільнота та сім'я.
5 найкращих місць для милування природою
- Шотландське нагір'я
- Ботсвана
- Словенія
- Національний парк Біг-Бенд, Техас
- Азорські острови
Азорські острови / Фото tripmydream.ua
5 найкращих місць для пригод
- Нова Зеландія
- Чокекірао, Перу
- Юта
- Австрійські Альпи
- Національний парк Одкровення, Мексика
5 найкращих місць для культури та історії
- Аппієва дорога, Італія
- Пусан, Південна Корея
- Гроти Лонгмен, провінція Хенань, Китай
- Єгипет
Піраміди Гізи у Єгипті / Фото UnSplash
- Чарльстон, Південна Кароліна
5 найкращих місць у категорії "спільнота"
- Острови Додеканес, Греція
- Мілуокі, Штат Вісконсин
- Альберта, Канада
- Лаос
- Гана
5 найкращих місць для сімейних мандрівок
- Тринідад і Тобаго
- Сан-Франциско, Каліфорнія
- Колумбія
- Швейцарія
Швейцарія увійшла до переліку найкращих місць для сімейних подорожей у 2023 році / Фото UnSplash
- Манчестер, Велика Британія
Отож, плануйте мандрівку, й вносьте ці напрямки у свої маршрути!