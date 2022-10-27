Авторитетний журнал про географію, природу, культуру та подорожі National Geographic вирішив дати нам замислитися, куди варто вирушити вже наступного року. Видання визначило найкращі 25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році.

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Зі списком цього року ми хотіли повернутися до виявлення позитивних історій про напрямки та громади. Ми старанно працювали над тим, щоб включити до списку менш відомі перлини, настільки ж надихаючі альтернативи місцям, які виявилися переповненими,

– розповіла Емі Аліпіо з National Geographic Travel.

Так, усі місця були умовно розділені на п'ять категорій: природа, пригоди, культура, спільнота та сім'я.

5 найкращих місць для милування природою

Шотландське нагір'я

Ботсвана

Словенія

Національний парк Біг-Бенд, Техас

Азорські острови