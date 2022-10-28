З 5 міст Польщі в 17 міст Європи від 13 євро у два боки

Так, лоукост-авіакомпанії Ryanair та Wizz Air обслуговують усі дешеві рейси. На їхніх сайтах постійно з'являються бюджетні варіанти перельотів у різні міста Європи. Пропонуємо варіанти рейсів із 5 міст Польщі.

Цікаво National Geographic назвав найкращі туристичні напрямки на 2023 рік: перелік

Полетіти можна з Варшави, Кракова, Катовіце, Вроцлава та Гданська до міст Європи: Рига, Ейндховен, Болонья, Мілан, Стокгольм, Відень, Будапешт, Турин, Барі, Кельн, Осло, Венеція, Форлі, Дортмунд, Гамбург, Стокгольм та Копенгаген.

Вартість авіаквитків у два боки розпочинається від 13 євро.

Варшава

  • Відень від 17 євро у два боки
  • Рига від 18 євро у два боки
  • Болонья від 22 євро у два боки
  • Мілан від 22 євро у два боки
  • Будапешт від 22 євро у два боки
  • Ейндховен від 25 євро у два боки
  • Стокгольм від 26 євро у два боки

Краків

  • Відень від 17 євро у два боки
  • Турин від 25 євро у два боки
  • Мілан від 26 євро у два боки
  • Барі від 28 євро у два боки

Катовіце

  • Форлі від 13 євро у два боки
  • Осло від 13 євро у два боки
  • Дортмунд від 15 євро у два боки
  • Кельн від 16 євро у два боки
  • Венеція від 19 євро у два боки
  • Мілан від 21 євро у два боки

Гданськ

  • Осло від 16 євро у два боки
  • Гамбург від 16 євро у два боки
  • Стокгольм від 17 євро у два боки
  • Копенгаген від 17 євро у два боки
  • Венеція від 22 євро у два боки
  • Мілан від 24 євро у два боки
  • Відень від 24 євро у два боки

Вроцлав

  • Турин від 13 євро у два боки
  • Венеція від 24 євро у два боки
  • Мілан від 26 євро у два боки
  • Дортмунд від 26 євро у два боки
  • Болонья від 28 євро у два боки