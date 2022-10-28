Из 5 городов Польши в 17 городов Европы от 13 евро в обе стороны

Так, лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air обслуживают все дешевые рейсы. На их сайтах постоянно появляются бюджетные варианты перелетов в разные города Европы. Предлагаем варианты рейсов из 5 городов Польши.

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Полететь можно из Варшавы, Кракова, Катовице, Вроцлава и Гданьска в города Европы: Рига, Эйндховен, Болонья, Милан, Стокгольм, Вена, Будапешт, Турин, Бари, Кельн, Осло, Венеция, Форли, Дортмунд, Гамбург, Стокгольм и Копенгаген.

Стоимость авиабилетов в обе стороны начинается от 13 евро.

Варшава

  • Вена от 17 евро в обе стороны
  • Рига от 18 евро в обе стороны
  • Болонья от 22 евро в обе стороны
  • Милан от 22 евро в обе стороны
  • Будапешт от 22 евро в обе стороны
  • Эйндховен от 25 евро в обе стороны
  • Стокгольм от 26 евро в обе стороны

Краков

  • Вена от 17 евро в обе стороны
  • Турин от 25 евро в обе стороны
  • Милан от 26 евро в обе стороны
  • Бари от 28 евро в обе стороны

Катовице

  • Форли от 13 евро в обе стороны
  • Осло от 13 евро в обе стороны
  • Дортмунд от 15 евро в обе стороны
  • Кельн от 16 евро в обе стороны
  • Венеция от 19 евро в обе стороны
  • Милан от 21 евро в обе стороны

Гданьск

  • Осло от 16 евро в обе стороны
  • Гамбург от 16 евро в обе стороны
  • Стокгольм от 17 евро в обе стороны
  • Копенгаген от 17 евро в обе стороны
  • Венеция от 22 евро в обе стороны
  • Милан от 24 евро в обе стороны
  • Вена от 24 евро в обе стороны

Вроцлав

  • Турин от 13 евро в обе стороны
  • Венеция от 24 евро в обе стороны
  • Милан от 26 евро в обе стороны
  • Дортмунд от 26 евро в обе стороны
  • Болонья от 28 евро в обе стороны