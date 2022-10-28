Из 5 городов Польши в 17 городов Европы от 13 евро в обе стороны
Так, лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air обслуживают все дешевые рейсы. На их сайтах постоянно появляются бюджетные варианты перелетов в разные города Европы. Предлагаем варианты рейсов из 5 городов Польши.
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Полететь можно из Варшавы, Кракова, Катовице, Вроцлава и Гданьска в города Европы: Рига, Эйндховен, Болонья, Милан, Стокгольм, Вена, Будапешт, Турин, Бари, Кельн, Осло, Венеция, Форли, Дортмунд, Гамбург, Стокгольм и Копенгаген.
Стоимость авиабилетов в обе стороны начинается от 13 евро.
Варшава
- Вена от 17 евро в обе стороны
- Рига от 18 евро в обе стороны
- Болонья от 22 евро в обе стороны
- Милан от 22 евро в обе стороны
- Будапешт от 22 евро в обе стороны
- Эйндховен от 25 евро в обе стороны
- Стокгольм от 26 евро в обе стороны
Краков
- Вена от 17 евро в обе стороны
- Турин от 25 евро в обе стороны
- Милан от 26 евро в обе стороны
- Бари от 28 евро в обе стороны
Катовице
- Форли от 13 евро в обе стороны
- Осло от 13 евро в обе стороны
- Дортмунд от 15 евро в обе стороны
- Кельн от 16 евро в обе стороны
- Венеция от 19 евро в обе стороны
- Милан от 21 евро в обе стороны
Гданьск
- Осло от 16 евро в обе стороны
- Гамбург от 16 евро в обе стороны
- Стокгольм от 17 евро в обе стороны
- Копенгаген от 17 евро в обе стороны
- Венеция от 22 евро в обе стороны
- Милан от 24 евро в обе стороны
- Вена от 24 евро в обе стороны
Вроцлав
- Турин от 13 евро в обе стороны
- Венеция от 24 евро в обе стороны
- Милан от 26 евро в обе стороны
- Дортмунд от 26 евро в обе стороны
- Болонья от 28 евро в обе стороны