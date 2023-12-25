Ryanair скорочує рейси з аеропорту Варшави: які напрямки скасують

Ірландський лоукостер Ryanair значно скорочує кількість рейсів з аеропорту Модлін біля Варшави. Невдовзі їх стане менше на 20%.

З 8 січня перевізник Ryanair змінює свій розклад польотів із польського аеропорту. Це призведе до скасування 15 рейсів і зменшення частоти польотів на 16 маршрутах. Сполучення з якими містами припиняють – далі в матеріалі.

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Рейсів Ryanair з Польщі поменшає

Одразу в січні 2024 року скасують рейси до Йорданії, Шотландії, Фінляндії, Італії та Латвії. Серед маршрутів, які планують припинити є рейси до Амману, Единбурга, Гельсінкі, Неаполя та Риги. А на напрямках до Барі, Катанії та Тревізо зменшиться частота виконання польотів.

Частину рейсів Ryanair планує перенести з Модліна до іншого варшавського аеропорту Шопена. Це будуть маршрути до Болоньї, Ліверпуля та Неаполя. Таким чином авіакомпанія планує оптимізувати свою мережу сполучень.

Також ірландський лоукостер скоротить кількість літаків, які базуються в Модліні. Зараз їх 7, але залишиться 6 бортів. Один літак перенесуть до бази Ryanair у Кракові з наступного літнього розкладу.

Які рейси скасовують з 8 січня:

Варшава – Амман;

Варшава – Единбург;

Варшава – Гельсінкі;

Варшава – Неаполь;

Варшава – Рига.

З Модліна до Шопена перенесуть рейси:

Варшава – Болонья;

Варшава – Ліверпуль;

Варшава – Неаполь.

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