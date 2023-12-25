Ryanair скорочує рейси з аеропорту Варшави: які напрямки скасують
Джерело:Lowcostavia
Ірландський лоукостер Ryanair значно скорочує кількість рейсів з аеропорту Модлін біля Варшави. Невдовзі їх стане менше на 20%.
З 8 січня перевізник Ryanair змінює свій розклад польотів із польського аеропорту. Це призведе до скасування 15 рейсів і зменшення частоти польотів на 16 маршрутах. Сполучення з якими містами припиняють – далі в матеріалі.
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Рейсів Ryanair з Польщі поменшає
Одразу в січні 2024 року скасують рейси до Йорданії, Шотландії, Фінляндії, Італії та Латвії. Серед маршрутів, які планують припинити є рейси до Амману, Единбурга, Гельсінкі, Неаполя та Риги. А на напрямках до Барі, Катанії та Тревізо зменшиться частота виконання польотів.
Частину рейсів Ryanair планує перенести з Модліна до іншого варшавського аеропорту Шопена. Це будуть маршрути до Болоньї, Ліверпуля та Неаполя. Таким чином авіакомпанія планує оптимізувати свою мережу сполучень.
Також ірландський лоукостер скоротить кількість літаків, які базуються в Модліні. Зараз їх 7, але залишиться 6 бортів. Один літак перенесуть до бази Ryanair у Кракові з наступного літнього розкладу.
Які рейси скасовують з 8 січня:
- Варшава – Амман;
- Варшава – Единбург;
- Варшава – Гельсінкі;
- Варшава – Неаполь;
- Варшава – Рига.
З Модліна до Шопена перенесуть рейси:
- Варшава – Болонья;
- Варшава – Ліверпуль;
- Варшава – Неаполь.
Останні новини компанії Ryanair:
- Ірландський лоукостер запланував відкриття шести нових рейсів. Йдеться про напрямки з Болгарії, Італії та Боснії і Герцеговини. Старт усіх рейсів запланований на березень – квітень 2024 року.
- Наступного літа Ryanair скорочує польоти до Португалії. Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи пояснює: все через підвищення аеропортових зборів. Тому у 2024 році рейсів до цієї європейської країни значно поменшає. Також зросте ціна на квитки до Португалії.
- Бюджетна авіакомпанія регулярно повідомляє про запуск нових рейсів до курортних країн та європейських столиць. Тому у 2024 році Ryanair має амбітні плани з запуску 21 нового рейсу. Куди саме планують літати – деталі в матеріалі.