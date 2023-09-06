Ryanair предлагает дешевые билеты из Израиля по 20 маршрутам
Перелет в одну сторону обойдется 20 – 34 евро в одну сторону. В эту стоимость уже учтены обязательные сборы.
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Дешевые авиабилеты из Тель-Авива этой осенью есть в города:
- Австрии,
- Румынии,
- Греции,
- Литвы,
- Италия,
- Бельгии,
- Польша,
- германии.
В сентябре по низким ценам рейсам Ryanair можно слетать в города Ханья и Корфу на греческих островах. А в октябре дешевые авиабилеты есть из Тель-Авива к Варшавы, Карлсруэ/Баден-Баден, Афин, Мемминген, Вена и Вильнюс.
В ноябре самое дешевое Ryanair можно взлетать из Тель-Авива в Бухарест, Салоники, Болонью, Милан, Турин, Брюссель, Венецию, Бари, Рим, Познань и Краков.
Дешевые авиабилеты на рейсы из Тель-Авива в Вену / Скриншот с сайта Ryanair
При бронировании авиабилетов следует учитывать, что Ryanair часто выбирает второстепенные аэродромы, из-за чего поездка из аэропорта в город автобусом или поездом может стоить как перелет на самолете.
Заметим Хотя дешевые авиабилеты включают все обязательные сборы, они не позволяют взять с собой много вещей. Самый дешевый тариф Ryanair включает в себя только одно место ручной клади. Ее вес не ограничен, однако размеры не должны превышать 40х25х20 сантиметров. Такие габариты имеют небольшие рюкзаки.
Как найти дешевые авиабилеты Ryanair из Израиля?
Чтобы найти самые дешевые авиабилеты Ryanair из Израиля, необходимо на сайте лоукостера выбрать в верхнем меню опцию Plan, а затем нажать Fare Finder.
В появившейся форме поиска необходимо ввести Тель-Авив, желаемый маршрут и бюджет поездки, а затем нажать Let's go. Система отобразит самые дешевые билеты в соответствии с вашим запросом.
Последние новости Ryanair:
- Уже этой осенью ирландский лоукостер запустит 7 новых направлений. Первые рейсы запланированы на октябрь-ноябрь. Европейский перевозчик анонсировал новые осенние направления из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту. Среди новых маршрутов появятся рейсы в Иорданию, Эстонию и Финляндию.
- Ryanair отменяет рейсы из польского аэропорта Модлин. Авиакомпания вынуждена аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе.
- Эксперты Avianews проанализировали, какой лоукостер действительно дешевле – Ryanair или Wizz Air. Они сравнили средние цены на билеты и дополнительные услуги. Что получилось – читайте по ссылке.
- Авиакомпания Ryanair продолжает увеличивать количество своих направлений. На этот раз лоукостер планирует запустить 5 свежих рейсов в октябре-ноябре 2023 года.
- Ryanair заслужил репутацию одной из самых бюджетных авиакомпаний в мире. Однако авиакомпания использует разные стратегии, чтобы пассажир в конечном итоге заплатил больше, чем начальная цена билета. Предлагаем 4 наиболее распространенных приема, с помощью которых цена на рейс Ryanair может увеличиться.