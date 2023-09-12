Румунія хоче отримати компенсацію

Міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну заявив у понеділок, що країна зробила значні інвестиції для в утримання східних національних доріг, які в результаті великого напливу вантажівок з України зазнали погіршення стану.

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Він закликав своїх колег підрахувати витрати, які несуть перевізники. Оскільки вважає, що румунська держава повинна вимагати компенсації.

Вплив невходження до Шенгену становить 2% ВВП,

– сказав він.

Гріндяну зазначив, що точна цифра буде визначена після обговорень між чиновниками Міністерства транспорту та перевізниками.

Австрія блокує приєднання Румунії

Депутат Європарламенту від партії "Союз порятунку Румунії" Влад Георге також порушив питання компенсації, з особливим наголосом на Австрії. Нещодавно Австрія надіслала Румунії рахунок на 11 мільярдів євро.

Ця дія є наслідком того, що країна перешкоджає вступу Румунії до Шенгенської зони, посилаючись на занепокоєння, пов'язане з питаннями міграції.

Георге ще запропонував поправку про компенсацію в Шенгенській резолюції, яку Європарламент ухвалив у липні. Зокрема, вона закликає Європейську комісію провести оцінку фінансових втрат, упущеної вигоди та екологічної шкоди, завданої Румунії та Болгарії, а також ЄС в цілому з 2011 року. Це сталося в результаті через те, що ці дві країни не є членами Шенгенської зони.

Румунія вимагає компенсацій через відмову у вступі до Шенгенської зони​ / Фото UnSplash

Євродепутати вважають, що Європейська комісія повинна проаналізувати можливі механізми компенсації фінансових втрат, яких зазнали Болгарія та Румунія в результаті "негативної та необґрунтованої відмови у членстві в Шенгенській зоні".

Що цьому передувало?

Під час зустрічі в грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу не змогли схвалити включення Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. З усім тим, вони досягли консенсусу щодо приєднання Хорватії.

Зокрема, Австрія та Нідерланди віддали свої голоси проти вступу Румунії та Болгарії до Шенгену.