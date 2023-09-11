Прямі нічні поїзди між Парижем та Берліном запустять уже цього року
Компанія Nightjet обіцяє запустити прямі нічні поїзди між німецькою та французькою столицями вже цього року. Потяг сполученням Берлін – Париж був скасований 9 років тому.
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Один із маршрутів запрацює у грудні 2023 року, інший – у 2024 році. Перший поїзд вирушить із Берліна до Парижа 11-го числа. Назад – наступного дня. Спочатку поїзди ходитимуть за маршрутом тричі на тиждень. З жовтня 2024 року рейси зроблять щоденними.
Час у дорозі – близько 14 години. Відправлення з Берліна – о 20:18, з Парижа – о 19:12.
Послуга розпочнеться 11 грудня. З Берліна відправлятимуться три рейси на тиждень, а в жовтні 2024 року послуга стане щоденною,
— сказав у середу Бернхард Рідер, представник ÖBB.
Потяги робитимуть зупинки в Страсбурзі, Мангеймі, Ерфурті та Галле.
Nightjet не функціонував 9 років. З 2021 року компанія під управлінням австрійського оператора ÖBB почала відновлювати роботу.
Очікується, що нове високошвидкісне сполучення Берлін-Париж стане альтернативою польотам.