Румыния хочет получить компенсацию

Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну заявил в понедельник, что страна сделала значительные инвестиции в содержание восточных национальных дорог, которые в результате большого наплыва грузовиков из Украины испытали ухудшение состояния.

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Он призвал своих коллег подсчитать издержки, которые несут перевозчики. Поскольку считает, что румынское государство должно требовать компенсации.

Влияние невхождения в Шенген составляет 2% ВВП,

– сказал он.

Гриндяну отметил, что точная цифра будет определена после обсуждения между чиновниками Министерства транспорта и перевозчиками.

Австрия блокирует присоединение Румынии

Депутат Европарламента от партии "Союз спасения Румынии" Влад Георге также поднял вопрос компенсации, с особым упором на Австрию. Недавно Австрия послала Румынии счет на 11 миллиардов евро.

Это действие является следствием того, что страна препятствует вступлению Румынии в Шенгенскую зону, ссылаясь на беспокойство, связанное с вопросами миграции.

Георг еще предложил поправку о компенсации в Шенгенской резолюции, которую Европарламент принял в июле. В частности, она призывает Европейскую комиссию провести оценку финансовых потерь, упущенной выгоды и экологического ущерба, причиненного Румынии и Болгарии, а также ЕС в целом с 2011 года. Это произошло в результате из-за того, что эти две страны не являются членами Шенгенской зоны.

Румыния требует компенсаций из-за отказа во вступлении в Шенгенскую зону / Фото UnSplash

Евродепутаты считают, что Европейская комиссия должна проанализировать возможные механизмы компенсации финансовых потерь, понесенных Болгарией и Румынией в результате "отрицательного и необоснованного отказа в членстве в Шенгенской зоне".

Что этому предшествовало?

Во время встречи в декабре 2022 года министры внутренних дел стран Европейского Союза не смогли одобрить включение Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Со всем тем они достигли консенсуса относительно присоединения Хорватии.

В частности, Австрия и Нидерланды отдали свои голоса против вступления Румынии и Болгарии в Шенген.