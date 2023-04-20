У 2023 році на отримання тимчасового захисту подалися майже 30 тисяч українців. Які перші кроки для тих, хто тільки їде в цю країну від війни – далі у матеріалі!

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Куди звертатися після приїзду до Чехії

Після прибуття до Чехії з метою отримання тимчасового захисту слід повідомити міграційні органи Чехії про свій приїзд. Візу тимчасового захисту можна зробити в одному з регіональних центрів допомоги українцям (KACPU).

У цих центрах оформлюють візу тимчасового захисту терміном до 31 березня 2024 року, у разі потреби допомагають з пошуком житла, отриманням тимчасової матеріальної допомоги, надають безплатно медичне страхування на 150 днів. Всі послуги в цих центрах є безкоштовними.

Важливо пам'ятати: усі громадяни України, які прибувають до Чеської Республіки, зобов'язані упродовж 3 днів після приїзду повідомити про своє місце проживання Поліцію у справах іноземців Чеської Республіки.

Які документи потрібні?

Реєстрація громадян України у KACPU здійснюється за будь-яким документом, що посвідчує особу:

закордонний паспорт,

біометричний закордонний паспорт,

біометрична ID-картка.

Якщо у біженців (чи їх дітей) немає закордонного, внутрішнього паспорта, потрібно спершу звернутися до Посольства України в Празі, Консульства України в Брно для оформлення тимчасового документа посвідчення особи. Надалі документи треба поновити (виготовити) у "ДП Документ".

Українці в Чехії – тимчасовий захист / Фото Getty Images

Українці можуть не оформляти тимчасовий захист, але тоді мають право перебувати в Чехії 90 днів упродовж 180 днів. В такому разі треба оформити платне медичне страхування.

Житло і виплати для біженців у Чехії: головне

Якщо необхідно знайти тимчасове житло, можна звернутися до регіонального центру допомоги українцям з проханням про розміщення. Прага не приймає біженців і направляє у менш завантажені населені пункти. Українців багато також в містах Брно та Плзень.

Громадяни України, що отримали тимчасовий захист і поки не змогли працевлаштуватися, мають право на отримання фінансової допомоги. За перший місяць виплачують 5 000 крон (8 600 гривень) на людину в місяць за умови, що біженець не забезпечений безкоштовним проживанням, харчування та основними засобами особистої гігієни.

Наступні 5 місяців сума така сама – але треба довести, що немає доходів. З 7-го місяця сума допомоги змінюється: дитина до 18 років отримуватиме 3 490 крон, дорослий – 4 860 крон.