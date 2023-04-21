Румыния ограничит выплаты помощи украинцам

Украинцы, спасающиеся от войны в Румынии, будут получать помощь 4 месяца подряд, а не каждый месяц, как раньше по программе 50\20. Об этом заявил спикер правительства Дан Чербунару.

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По словам Чербунара, принятое в среду постановление "устанавливает возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года". Их выплатят на питание и проживание на территории страны.

В случае обеспечения проживания, установленного уездными советами, "фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделением, предоставляющим жилье".

В то же время денежную помощь получат не все.

Деньги будут выплачиваться только при условии, если переселенцы предоставят подтверждение трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения,

– объяснил Дан Чербунару.

Чербунару подчеркнул, что таким образом стимулируется интеграция. Он также добавил, что примерно 110 тысяч украинцев остались в Румынии, из которых 5007 имеют работу в стране.

Предполагается, что украинцы, которые трудоустроятся и запишут своих детей в румынские школы, получат 2000 леев (400 евро) на семью до конца 2023 года.

Зачем эти изменения Румынии?

Правительство Румынии изменило систему, потому что это было затратно для государства. К примеру, 2-комнатная квартира за 300 евро, в которой принимали 4 беженцев, приносила владельцу 1 000 евро благодаря этой программе "50/20", а вилла за размещение 16 человек обходилась государству в 5 000 евро в месяц.