Работники транспортной отрасли будут бастовать во Франции, Великобритании, Италии и Бельгии. Какие даты в Европе могут быть напряженными для поездки – читайте дальше.

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Франция

SNCTA, крупнейший профсоюз авиадиспетчеров Франции, призывает работников к общенациональной забастовке 15 сентября и 13 октября. Организация активно критикует государственные органы гражданской авиации, обвиняет их в бездействии из-за резкого роста инфляции. Эта забастовка может стать причиной отмены авиарейсов по всей Франции.

Вдобавок работники метрополитена в Париже угрожают забастовкой во время Чемпионата мира по регби. Он продлится до 28 октября на стадионе Стад де Франс. Сейчас власти пытаются договориться с профсоюзами.

Великобритания

Очередные забастовки в аэропорту Лутон состоятся 13 и 20 сентября. Персонал наземного обслуживания требует улучшения условий труда и справедливого отношения. Протестовать планируют по 24 часа.

Отдельную забастовку объявили уборщики этого аэропорта. Она продлится 4 дня, начиная с 20 сентября. Все из-за проблем с оплатой труда. А работники парковки для автомобилей возле Лутона 20 сентября собираются бастовать 48 часов. Это может вызвать проблемы у пассажиров, пользующихся личным транспортом.

Летние забастовки работников аэропорта Лутон / Фото BBC

Италия

16 сентября авиадиспетчеры по всей стране организуют восьмичасовую забастовку. Поэтому в этот день возможны задержки или отмена рейсов с 10:00 до 18:00.

В конце сентября также будут бастовать грузчики в аэропортах Италии. Поэтому 29 сентября могут возникнуть проблемы с багажом и задержками на регистрации. Профсоюзы призывают к улучшению рабочих гарантий и повышению зарплаты грузчиков.

А 18 сентября анонсируют протест работников общественного транспорта Италии. Это может привести к серьезным сбоям работы метро, автобусов и трамваев в больших городах.

Бельгия

Бельгийские пилоты авиакомпании Ryanair предупредили о забастовках 14 – 15 сентября. В июле и августе такие акции привели к отмене сотен рейсов из аэропорта Шарлеруа. Члены профсоюза предупредили, что подобные забастовки будут повторяться до октября 2024 года.