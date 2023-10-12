Забастовки в Европе продолжаются и в октябре

Ожидается, что запланированные забастовки приведут к значительным задержкам и создадут неудобства для путешественников и пассажиров. Рассказываем, где и когда они планируются.

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Во Франции В эту пятницу, 13 октября, пройдет большая забастовка в аэропортах. Примут участие работники парижских Бове и Орли и марсельского Прованса. Часть перелетов, скорее всего, не произойдет. Пассажирам рекомендуют заранее уточнить статусы своих рейсов.

К забастовке планируют присоединиться и работники метро. Они собираются провести еще несколько забастовок в течение месяца. Все подробности должны появиться в ближайшее время на сайте SNCF.

В лондонском аэропорту Хитроу планируют бастовать работники багажной карусели. Причем достаточно долго – 13 дней. Забастовки пройдут с 6 по 9 и с 20 по 30 октября. Скорее всего, избежать их не получится.

В Испании проблемы могут возникнуть у тех, кто намерен лететь через Аликанте. Сотрудники частной службы безопасности объявили серию стачек из-за условий труда и зарплаты. График стачек достаточно велик: 6 – 15, 17, 20 – 22, 24, 27 – 29 и 31 октября. Кроме того, забастовки будут продолжаться в ноябре, декабре и январе.

В октябре снова могут быть задержки и отмена рейсов из-за забастовок / Фото UnSplash

Осенью в Европе может быть транспортный коллапс из-за забастовок

В ряде стран Евросоюза транспортные профсоюзы уже проводили забастовки в течение сентября. Это стало главным фактором массовых задержек в аэропортах и сбоев в работе общественного транспорта.