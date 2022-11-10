В октябре россияне сменили стратегию в Украине – начали массированные атаки на критическую инфраструктуру. Следовательно, российский террор все сильнее бьет по мирному населению. И такая кремлевская война на истощение украинского народа может спровоцировать новую волну беженцев за границу на фоне перебоев со снабжением электроэнергией и грядущих морозов.

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Жители Запорожья сегодня боятся, что разделят судьбу мариупольцев. Они убегают от усиленных атак русских войск и холода. До сих пор многим удавалось справиться с отсутствием горячей воды и электричества. Зимой это невозможно, поэтому в течение нескольких недель мы видим, что их все больше убегает от войны, среди прочего и в Польшу,

– говорит Доминика Шпрингер из правления фонда HumanDoc, которая с первых дней войны помогает украинским беженцам.

Зимние беженцы: Польша готовится принять новую волну украинцев

Зимний наплыв беженцев может быть меньше, чем в феврале, марте и апреле этого года. Но во многом это тоже будет сложнее. Во-первых, сама Польша (и другие страны ЕС) борется с проблемами роста цен на энергоносители и инфляцией. По этой причине государственным, местным государственным и частным бюджетам и неправительственным организациям будет труднее получить дополнительные средства для поддержки беженцев.

Евросоюз должен отыграть огромную роль. Тем более что обязательства поддерживать украинцев распределены неравномерно. К примеру, сейчас в Нидерландах проживает 55 тысяч человек взрослых украинцев (значительная часть из них – беженцы). Это почти вдвое меньше, чем принял только Вроцлав в Польше после 24 февраля. Это прекрасно показывает масштабы вовлечённости Польши и других богатых европейских стран.

Сколько украинских беженцев находится в Польше

По данным Пограничной службы, с 24 февраля и до начала ноября в Польшу прибыло более 7,5 миллионов украинцев. Домой же вернулись более 5,7 миллионов человек. Это означает, что на территории соседней страны находится примерно 1,8 миллиона граждан Украины, спасающихся от войны. Кроме того, в последние месяцы регулярно растет трафик на украинско-польской границе.

Но этот показатель точно не отражает масштабы миграции в Польше, потому что часть украинцев продолжала направляться в другие страны ЕС, часть въезжала и выезжала неоднократно.