С 24 февраля текущего года из Украины в Польшу прибыло более 7,5 миллиона беженцев. Значительная часть из них уже вернулась домой, но со всем этим, около 1,5 миллиона украинцев за 9 месяцев полномасштабной российско-украинской войны получили в Польше статус временной защиты.
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Исследователи решили выяснить, какая у вынужденных переселенцев ситуация с жильем. Опрос проводился в первой половине ноября посредством электронной анкеты, которую заполнили 1700 украинцев, проживающих в разных регионах Польши.
Где и за чьи средства живут украинцы в Польше
Так, около 52% беженцев из Украины самостоятельно арендуют жилье. Каждый пятый украинец в Польше имеет квартиру, предоставленную работодателями (22%), а еще 18% вынужденных переселенцев остановились в общежитиях. Каждый десятый пользуется гостеприимством поляков, принимающих беженцев в своих домах. Около 5% граждан Украины живут за счет Польши.
Напомним, Польша получила от ЕС около 700 миллионов злотых на помощь беженцам. Однако польское правительство объявило о внесении изменений к спецзакону о помощи гражданам Украины, которые предусматривают то, что украинцы сначала частично, а впоследствии и полностью будут оплачивать свое проживание на территории Польши.
Так, с января 2023 года планируется ввести 100% оплату за проживание в местах коллективного размещения, в том числе в общежитиях, пансионатах, санаториях и общежитиях. Это для того, чтобы мотивировать беженцев как можно быстрее пойти на работу в Польше.