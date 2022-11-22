С 24 февраля текущего года из Украины в Польшу прибыло более 7,5 миллиона беженцев. Значительная часть из них уже вернулась домой, но со всем этим, около 1,5 миллиона украинцев за 9 месяцев полномасштабной российско-украинской войны получили в Польше статус временной защиты.

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Исследователи решили выяснить, какая у вынужденных переселенцев ситуация с жильем. Опрос проводился в первой половине ноября посредством электронной анкеты, которую заполнили 1700 украинцев, проживающих в разных регионах Польши.

Где и за чьи средства живут украинцы в Польше

Так, около 52% беженцев из Украины самостоятельно арендуют жилье . Каждый пятый украинец в Польше имеет квартиру, предоставленную работодателями (22%), а еще 18% вынужденных переселенцев остановились в общежитиях . Каждый десятый пользуется гостеприимством поляков , принимающих беженцев в своих домах. Около 5% граждан Украины живут за счет Польши.

Напомним, Польша получила от ЕС около 700 миллионов злотых на помощь беженцам. Однако польское правительство объявило о внесении изменений к спецзакону о помощи гражданам Украины, которые предусматривают то, что украинцы сначала частично, а впоследствии и полностью будут оплачивать свое проживание на территории Польши.