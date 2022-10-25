Верещук обратилась к украинцам за границей

Так, их призывают перезимовать за пределами Украины. Об этом министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в эфире всеукраинского телемарафона.

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Верещук обратилась к украинцам, которые находятся за границей с призывом не возвращаться на зиму в Украину.

Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия,

– заявила она.

По ее словам, если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать. Она подчеркнула, что, конечно, хотелось бы весной, чтобы все вместе отстраивали нашу Харьковщину, Херсонщину и все остальные города и села Украины.

Наши дети должны жить и учиться здесь, пока удержимся, потому что понимаем, что ситуация будет ухудшаться, и зиму нужно выжить. Переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном,

– подытожила она.

Министерша добавила, что вернуться сейчас – это опять же подвергнуть опасности себя, своих детей или уязвимых родственников, которые могут быть больны, маломобильные или пожилые.