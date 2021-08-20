Украинец с поляками похищали автомобили и продавали их в Украине: всех задержали

Пять поляков и одного украинца задержала полиция в Польше. Им предъявлены подозрения в краже автомобилей класса люкс.

О деле сообщил Петр Закеляж с прессслужбы Департамента пограничной службы в Бещадах. Полиция добавляет, что есть большая вероятность того, что сейчас задержали не всех участников преступления.

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Детали дела

Поляки и украинец были пойманными благодаря сотрудничеству Центрального бюро расследований полиции, Отдела пограничной службы в Бещадах и украинской полиции.

Мужчины по своему усмотрению распоряжались имуществом польских финансовых учреждений, которые предоставляли услуги по финансированию лизинга при покупке транспортных средств. Они подделывали документы, в результате чего незаконно получали автомобили и квадроциклы премиального качества. Затем эти транспортные средства мошенники продавали в Украине.

Правоохранители изъяли активы на сумму более 2 миллионов злотых (более 14 миллионов гривен). Пока к ответственности привлекли трех человек. Расследование еще ведется. Участие других причастных еще пытаются доказать.