Чехия продолжает помощь: десятки тысяч украинцев претендуют на специальные льготы
Источник:proukrainu.blesk.cz
В целях помощи украинским беженцам, которые ищут убежища в Чехии, введена программа помощи – лицам предоставляют бесплатное жилье и медицинское страхование на 150 дней. Для тех, кто считается уязвимым, доступна возможность обратиться за дополнительной государственной поддержкой.
Кто имеет право пользоваться особыми льготами и сколько таких беженцев в Чехии – дальше в материале!
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Украинцы в Чехии
В недавнем отчете Министерства труда стало известно, что к началу сентября количество украинцев, проживающих в Чехии, достигло почти 70 000 человек. Эта цифра означает, что государство продлило свою поддержку сверх стандартного 5-месячного периода, обеспечив непрерывное финансирование их проживания и медицинского страхования.
К уязвимым относятся:
- дети младше 18 лет;
- студенты до 26 лет, обучающиеся в чешском вузе;
- лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет;
- беременные;
- лица старше 65 лет;
- лица с инвалидностью и ухаживающие за ними;
- зарегистрированы в центре занятости (для бесплатного медицинского страхования).
Беженцам, уязвимым по возрасту, подтверждать ничего не нужно. Остальным следует предоставить соответствующие справки в электронной форме.
Какую помощь могут получить уязвимые лица?
Медицинская страховка
Чешское государство и после 150 дней после получения временной защиты будет платить страхование для уязвимых лиц:
- дети до 18 лет – не нужно предоставлять ни один документ;
- студенты в Чехии или в Украине, в возрасте от 18 до 26 – необходимо предоставить подтверждение об обучении, выданном учебным заведением;
- лица, лично в течение дня ухаживающие за одним ребенком, в возрасте до 7 лет или двумя и более, в возрасте до 15 лет – необходимо предоставить čestné prohlášení, свидетельства о рождении детей или подобный документ;
- лица, оформленные в Центре занятости. Претендентом на трудоустройство можно стать, если подать заявление на поиск работы. А также можно подать заявление, если вы являетесь лицом с инвалидностью, другими пороками здоровья и в случае, если вы ухаживаете за человеком с инвалидностью. Следует предоставить подтверждение об оформлении в Центре занятости;
- пенсионеры от 65 лет – доказательства не нужны.
Бесплатное жилье
Государство оплачивает проживание только уязвимого лица, например ребенка. Остальные члены семьи после 150 дней должны платить за свое размещение.
Какую помощь могут получить украинцы в Чехии / Фото Pexels
Финансовая помощь
С 1 июля, согласно Lex Ukrajina V, уже с первой помощи вместо 5 000 крон беженцы будут получать прожиточный минимум (životní minimum):
- ребенок до 18 лет – 3 490 крон, ребенок от 6 до 10 лет – 1,2 пособия, 4 188 крон;
- взрослый – 4 860 крон. А после 150 дней с момента предоставления временной защиты помощь сокращают до минимума для существования (existenční minimum) – 3 130 крон.
Однако уязвимым группам лиц и после шести месяцев будут выплачиваться прожиточный минимум – 4 860 крон. Что касается людей с инвалидностью, то им увеличивают пособие в 1,5 пособия в соответствии с возрастом. Взрослый человек с инвалидностью будет получать – 7 290 крон, а несовершеннолетний ребенок с инвалидностью будет получать – 5 235 крон.
Чехия: последние новости
- Проезд на общественном транспорте Праги по льготным ценам будет доступен украинцам только до 30 сентября. Начиная с октября украинцы будут покупать билеты по стандартным тарифам.
- Чешская Республика объявила, что с октября этого года лица, пользующиеся транспортными средствами с украинскими номерными знаками, должны будут регистрировать их в специальной базе данных транспортных средств
- В настоящее время Словакия переживает наплыв нелегальных мигрантов. Поэтому две страны – Польша и Чехия скоординированно решили усилить проверки на границах.
- Столицу Чехии признали лучшим городом Европы для путешествий наедине. Отметили высокий уровень безопасности и особую атмосферу.