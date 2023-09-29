Сколько будут стоить билеты с 1 октября – узнайте в материале!

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Прага отменяет льготы на проезд для украинцев: детали

Украинские беженцы уже с 1 октября 2023 будут оплачивать проезд в городском транспорте Праги и на пригородных маршрутах по обычным ценам, действующим для всех. Эту информацию сообщил пресс-секретарь транспортной компании Pražská Integrovaná Doprava (PID) Филипп Драпал.

Отмечается, теперь стоимость проездных билетов на городской транспорт будет составлять:

Лунный (на 30 дней) – 550 чешских крон (885 гривен);

550 чешских крон (885 гривен); Квартальный (на 90 дней) – 1 480 чешских крон (2 383 гривен);

1 480 чешских крон (2 383 гривен); Годовой (на 365 дней) – 3 650 чешских крон (5 877 гривен).

В частности, отмечается, что существуют многочисленные льготы для лиц, входящих в уязвимые категории, и украинцы с временной защитой могут воспользоваться некоторыми из них. К примеру:

Дети до 6 лет в сопровождении взрослых путешествуют бесплатно.

Дети от 6 до 15 лет путешествуют бесплатно в Праге и имеют 50% скидку на проезд в регионе.

Дети от 15 до 18 лет и студенты от 18 до 26 лет могут воспользоваться льготным проездом в Праге и 50% скидкой в регионе.

Пенсионеры от 60 до 65 лет имеют льготный проезд в Праге.

Пенсионеры от 65 лет путешествуют бесплатно в Праге и получают 50% скидку на проезд в регионе.

Люди с инвалидностью могут пользоваться бесплатным проездом в Праге (кроме поездов) и получают 75% скидку в регионе.

Также льготные правила действуют для лиц, находящихся сейчас в материальных затруднениях, но украинцы с временной защитой не считаются частью этой категории.

Обратите внимание: В нескольких странах ЕС возможность бесплатных услуг для украинцев была отменена или существенно ограничена. Однако некоторые государства до сих пор предлагают льготные цены, в частности на проезд. В большинстве своем страны вводят безлимитные абонементы за 49 евро, которые действуют на железнодорожный и городской транспорт. Именно о них – читайте в материале!