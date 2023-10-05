Прага стала второй в списке мировых направлений для лучших соло-путешествий. В Европе город идеально подходит для тех, кто любит путешествовать в одиночку. По каким критериям составляли рейтинг и какие преимущества у чешской столицы – читайте дальше.

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Лучшая локация Европы для индивидуального путешествия

Свежее исследование туристического оператора Planet Cruise определило идеальные направления для индивидуальных туристов. Учитывали следующие критерии:

безопасность;

средняя стоимость ночи в отеле;

наличие активностей;

разнообразие культурных памятников;

стоимость общественного транспорта;

атмосфера города и гостеприимство местных жителей.

После исследования этих факторов Прага получила 4,6 балла из 5. Столица Чехии совсем немного проиграла Токио. По безопасности Прага значительно оторвалась от других европейских городов.

Также в Чехии доброжелательные люди – 62 балла из 100. В этой категории в Европе гостеприимнее считается только Вена. Также столица Чехии является дружественным детским туристическим направлением Европы.

Однако цены в пражских гостиницах не самые низкие – в среднем 107 евро в сутки. Столица Чехии имеет около 4 000 культурных и исторических памятников. В городе предлагают почти 1 000 групповых туров, к которым могут присоединяться соло-путешественники.

Среди отрицательных моментов в Праге отметили проблему общения. Не все пражане владеют английским, поэтому может быть непросто найти общий язык, чтобы что-то уточнить.

Лучшие направления мира для индивидуальных путешествий:

Токио (Япония); Прага (Чехия); Пекин (Китай); Ханой (Вьетнам); Шанхай (Китай); Чиангмай (Таиланд); Будапешт (Венгрия); Вена (Австрия); Рим (Италия); Бухарест (Румыния).

В каких европейских городах нужно быть осторожным

Издание Numbeo регулярно публикует рейтинг Crime Index, исследующий уровень преступности в городах Европы. В список самых опасных направлений в этом году попали любимые туристами города.

В Numbeo исследовали фактор безопасности в 127 городах. На первых местах в рейтинге три довольно популярные туристические локации: итальянская Катания, французский Марсель и английский Бирмингем.

Полный список самых опасных городов Европы смотрите по ссылке.