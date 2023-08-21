Чехия готова платить украинцам за возвращение домой: власть готовит программу

В Чехии создадут программу для украинских беженцев, желающих вернуться домой. Сейчас правительство страны определяется, какую поддержку они смогут гарантировать.

Новая программа в Чехии будет рассчитана на оказание помощи и возмещение части расходов для беженцев, желающих вернуться в Украину. О возможных суммах компенсаций пока не говорится, но некоторые детали уже появились.

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Поддержка тех, кто готов возвращаться

Соответствующая поправка внесена в закон о защите украинцев, известный как Lex Ukrajina. Этот документ регулирует права и обязанности граждан на территории Чехии. Эти изменения в закон также должны продлить временную защиту для украинских беженцев до конца марта 2025 года.

Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении,

– говорится в сопроводительной записке к поправке.

По данным МВД Чехии, в стране находится 360 900 украинских беженцев. Большинство из них это женщины и дети. Все они имеют визы временной защиты.

Ирландия готова платить украинцам за возвращение домой

этим летом Чехия изменила правила пребывания и помощи украинцам. Больше всего проблем возникает с выселением из бесплатного жилья и сокращением выплат. Детальнее о том, как изменилась помощь украинцам в Чехии – узнаете

Правительство Ирландии рассматривает варианты финансового поощрения для тех украинцев, которые готовы возвращаться. Для многих беженцев возвращение домой может быть непростым: как экономически, так и психологически. Поэтому власти страны размышляют, как можно мотивировать украинцев покинуть Ирландию.

Одно из возможных решений – продолжить финансовую поддержку беженцев после добровольного возвращения в Украину. Пока такой вариант существует на уровне идеи.