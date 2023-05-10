Правительство Ирландии не исключает финансовую помощь украинским беженцам при выезде из страны. К тому же государство выделило категории населения, которым разрешат остаться после завершения действия временной защиты.

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Как власти Ирландии хотят мотивировать украинцев возвращаться домой

Правительство страны рассматривает возможность продолжения финансовой поддержки украинцев после добровольного возвращения в Украину. Денежные средства могут поступать в течение определенного времени после выезда из Ирландии.

Еще один вариант, который рассматривают власти государства: разрешить проживание для тех, кто учится или работает. Также остаться в Ирландии позволят тем, кто не может вернуться по состоянию здоровья.

Граждане Украины в Ирландии получают пособие по безработице, а пожилые люди (которым более 66 лет) – дополнительные социальные выплаты. Для многих украинцев возвращение домой может быть достаточно сложным: и по экономическим, и по личным причинам. Поэтому власти Ирландии пытаются сделать возвращение в Украину более привлекательным и выгодным для беженцев.

Планируют ли украинцы возвращаться из Ирландии: опрос

На следующий день после полномасштабного вторжения Ирландия открыла свои границы для беженцев из Украины. Сейчас в стране временно проживает около 70 тысяч украинцев, получающих всяческую поддержку от правительства.

Недавний опрос организации "Ukrainian Action" в Ирландии показал, что 41% украинцев планируют остаться в стране навсегда. 32% пока не уверены в своих планах, а еще 24% респондентов намерены вернуться домой, в Украину.

Европейская комиссия будет и далее дискутировать со всеми странами ЕС, как лучше завершить временную защиту украинцев. Известно, что статус останется действующим до марта 2024, но впоследствии его могут продлить еще на год.