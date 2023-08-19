Украинские беженцы могут оставаться в США под временной защитой до 19 апреля 2025 года. Также эта программа будет расширена. Что именно изменится и для кого – читайте дальше.

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Украинцы могут оставаться в США до апреля 2025 года

Нормативные документы о защите беженцев в связи с полномасштабным вторжением РФ обычно принимаются на год.

Продолжающееся военное вторжение России в Украину и вызванный им гуманитарный кризис требуют от Соединенных Штатов продолжать обеспечивать безопасность и защиту украинцам, которые, возможно, не смогут вернуться в свою страну,

– заявил министр национальной безопасности США Алехандро Майоркас.

Также программа поддержки беженцев будет расширена и позволит подаваться на временную защиту украинцам, проживавшим в США по состоянию на 16 августа 2023 года.

Дополнительно студенты из Украины, которые учатся в Соединенных Штатах и находятся в стране по визе F-1, смогут подать запрос на разрешение на работу. Так удастся уменьшить курсовую нагрузку, не теряя визу на время действия временной защиты.

В настоящее время под временной защитой в США находятся более 26 тысяч украинцев, а еще более 166 тысяч могут получить право на этот статус.

Чехия также продлит защиту до 2025 года

Украинские беженцы в Чехии могут оставаться под временной защитой до марта 2025 года. Министерство внутренних дел страны уже подало для согласования соответствующие поправки в закон Lex Ukraine. Власти Чехии считают, что нынешняя ситуация с безопасностью в Украине не позволит беженцам вернуться домой в ближайшем будущем.

В чешском Министерстве внутренних дел добавили, что в рабочих группах Евросоюза также существует консенсус по продлению временной защиты для беженцев из Украины. Политическое решение об этом должно быть принято на уровне ЕС до конца октября. Есть уверенность, что пребывание под защитой для украинцев будет продлено до марта 2025 года.