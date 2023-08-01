Изменения в закон, поданные чешским МВД, продолжат временную защиту для украинских беженцев еще на год – то есть до конца марта 2025-го. Власти Чехии считают, что нынешняя ситуация с безопасностью в Украине не позволит беженцам вернуться домой в ближайшем будущем.

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Украинцы могут легально оставаться в Чехии до 2025 года

В чешском Министерстве внутренних дел добавили, что в рабочих группах Евросоюза также существует консенсус по продлению временной защиты для беженцев из Украины. Политическое решение об этом должно быть принято на уровне ЕС до конца октября. Есть уверенность, что пребывание под защитой для украинцев будет продлено до марта 2025 года.

Однако, учитывая временные рамки, нет возможности ждать официального решения Совета Европейского Союза, чтобы начать законодательный процесс,

– добавили в МВД Чехии.

Сама процедура предоставления временной защиты в Чехии почти не изменится после последней редакции закона Lex Ukraine. Статус нужно будет периодически подтверждать, чтобы он не утратил силу.

С февраля 2022 года Чехия приютила почти полмиллиона украинцев. Временная защита в стране позволяет беженцам получать медицинские услуги, обучаться и предоставляет доступ к рынку труда.

Украинцев в Чехии начали выселять из социального жилья

В стране с июля вступили в силу изменения, ограничивающие бесплатное жилье для украинцев. Уже начали выселять беженцев, которые не могут самостоятельно платить за аренду и не относятся к социально уязвимым категориям. Речь идет о точечных, а не массовых выселениях.

В неправительственных организациях предполагают ухудшение ситуации в августе, поэтому на всякий случай строят палаточные городки. Пока в таком жилище, например, в Пльзене, разместились единицы. Палаточные городки в Чехии пока не популярны, но ситуация со временем может измениться.