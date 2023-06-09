С 1 июля Чехия изменит правила предоставления помощи украинцам. Некоторые выплаты сократят. Но уязвимые лица – это категория беженцев в Чехии – смогут и дальше получать бесплатное жилье, страхование и финансовую помощь. Как подтвердить этот статус читайте в материале.
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Что делать уязвимым категориям
Для получения льгот после 1 июля нужно доказать статус уязвимого лица. Тереза Ибрагим, юридический консультант Международной организации по миграции в Чехии, объяснила, как это правильно сделать для каждой категории.
Уязвимые группы лиц в Чехии это:
- дети младше 18 лет;
- студенты до 26 лет;
- люди, ухаживающие за ребенком до 6 лет;
- беременные женщины;
- пожилые люди (старше 65 лет);
- люди с инвалидностью и ухаживающие за ними.
Как доказать статус уязвимого лица
Возраст, беременность и студенчество
Что касается возраста, то эта информация подтягивается автоматически. Поэтому дети до 18 лет или пожилые люди получат продолжение льготных выплат по умолчанию. Студенты должны в электронной форме предоставить подтверждение об обучении в чешском вузе.
А беременным женщинам нужно подготовить документ о беременности (tehotenský preukaz) или справку от врача (potvrdenie od lekáre).
Люди с инвалидностью
С 1 июля украинское удостоверение человека с инвалидностью можно будет загрузить в приложение в электронной форме. Этого должно быть достаточно для подтверждения статуса уязвимого лица. Если удостоверения у вас нет, можно обратиться за оценкой в районное управление соцзащиты по месту жительства (ČSSZ). Чешский врач должен подтвердить, что у человека есть инвалидность.
Что нужно указывать в заявке на выплаты
- Дети до 18 лет – в заявке ничего не нужно дополнительно указывать, программа идентифицирует возраст автоматически.
- Студенты в возрасте до 26 лет в Чехии – нужно добавить подтверждение об обучении или зачислении в вуз.
- Люди, ухаживающие за ребенком до 6 лет – в заявке указать, что вы ухаживаете за маленьким ребенком и вписать его данные.
- Беременные женщины – нужно предоставить документ о беременности или справку от врача.
- Пожилые люди (старше 65 лет) – ничего дополнительно не нужно указывать.
- Люди с инвалидностью – если есть документ из Украины, нужно загрузить его в приложение. Если нет, то получить оценку состояния здоровья в Чешском управлении социального обеспечения (ČSSZ).
- Лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью – в заявке следует отметить, что вы ухаживаете за человеком с инвалидностью и вписать его данные.