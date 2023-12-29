Правительство Болгарии проголосовало за продолжение поддержки проживающих в стране украинцев до конца апреля 2024 года. Какие условия пребывания и какую помощь предлагает беженцам Болгария — читайте дальше.

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Бесплатное жилье для украинцев

Лица, у которых проживают украинские беженцы, продолжат получать около 8 долларов за каждого человека в день. Это значит, что граждане Украины и дальше смогут иметь бесплатное жилье.

Также правительство Болгарии поручило министрам труда и социальной политики и образования через несколько последующих месяцев предложить меры интеграции украинцев в экономическую жизнь государства.

Схема государственной поддержки беженцев из Украины была введена в Болгарии в 2022 году. Она включает предоставление финансовой помощи для мест размещения беженцев и лиц, принимающих их в своих домах. Президент страны Румен Радев не раз сокращал ее масштаб, но программу постоянно продолжали.

По данным чиновников, после полномасштабного вторжения России в Украину в Болгарию выехали 171 571 человек из Украины. Сейчас здесь проживает 52 125 украинцев с временной защитой. По государственной схеме размещено 6 919 беженцев.

Напомним, украинские беженцы продолжают ехать в Европу. Больше всего переселенцев сейчас принимает Германия. Число людей с временной защитой стабильно увеличивается во всех странах, кроме Дании.

Что ждет украинцев за границей в 2024 году?

Европейские государства поддерживают украинских беженцев уже почти 2 года: помогают с жильем, выплатами, образованием и медициной. Но большинство государств со следующего года постараются максимально интегрировать беженцев – стимулировать их выходить на работу. Чего ждать украинцам за рубежом в 2024 году – читайте по ссылке.