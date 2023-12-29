Уряд Болгарії проголосував за продовження підтримки українців, які проживають у країні, до кінця квітня 2024 року. Які умови перебування і яку саме допомогу пропонує біженцям Болгарія — читайте далі.

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Безплатне житло для українців

Особи, у яких проживають українські біженці, продовжать отримувати близько 8 доларів за кожну людину на день. Це означає, що громадяни України й надалі зможуть мати безкоштовне житло.

Також уряд Болгарії доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти за кілька наступних місяців запропонувати заходи інтеграції українців у економічне життя держави.

Схема державної підтримки біженців з України була запроваджена в Болгарії у 2022 році. Вона включає надання фінансової підтримки для місць розміщення біженців та осіб, які їх приймають у своїх домівках. Президент країни Румен Радев неодноразово скорочував її масштаб, але програму постійно продовжували.

За даними урядовців, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Болгарії виїхали 171 571 людина з України. Зараз тут проживають 52 125 українців з тимчасовим захистом. За державною схемою розміщені 6 919 біженців.

Нагадаємо, українські біженці продовжують їхати до Європи. Найбільше переселенців зараз приймає Німеччина. Кількість людей з тимчасовим захистом стабільно збільшується в усіх країнах, крім Данії.

Що чекає на українців за кордоном у 2024 році?

Європейські держави підтримують українських біженців вже майже 2 роки: допомагають з житлом, виплатами, освітою та медициною. Але більшість держав з наступного року намагатимуться максимально інтегрувати біженців – стимулювати їх виходити на роботу. Чого чекати українцям за кордоном у 2024-му році – читайте за посиланням.