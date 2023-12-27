Европейские государства протянули руку помощи украинским беженцам. Они уже почти 2 года поддерживают переселенцев за границей: помогают выплатами, обеспечивают жильем и принимают детей в школы. Но большинство стран со следующего года постарается максимально интегрировать беженцев – стимулировать их выходить на работу и обеспечивать себя самостоятельно. Что ждет украинцев за рубежом в 2024 году – расскажем дальше на Закордон 24.

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В каких странах остается больше всего украинцев

Российское вторжение вынудило выехать за пределы Украины миллионы граждан. По последним данным Евростата, статус временной защиты в странах Европы получили 4,24 миллиона украинцев. Есть три страны, в которых приютили больше всего людей:

Германия – 1 215 365 человек;

Польша – 960 620 человек;

Чехия – 364 450 человек.

Европейский союз продлил временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года. Теперь все страны ЕС утверждают аналогичное решение по отдельности на национальном уровне.

За последний год поддержка украинцев в Европе несколько сократилась. И это абсолютно логично, ведь такое большое количество беженцев оказало значительное влияние на финансовые способности принимающих стран. Также во многих государствах возник жилищный кризис, ведь мест для размещения переселенцев не хватает. Особенно эта проблема ударила по Ирландии и Нидерландам.

Но, как показывают исследования, европейцы до сих пор готовы поддерживать украинцев. В частности, Еврокомиссия обнародовала ежегодное издание Атласа миграции. В нем есть специальный раздел об отношении европейцев к дальнейшей поддержке беженцев из Украины. В нем сказано, что 79% граждан ЕС и дальше готовы принимать украинцев и помогать им.

Большинство европейцев и дальше готовы поддерживать беженцев из Украины / Фото Freepik

Какие условия ждут украинцев в Германии

Германия приняла больше всего украинских беженцев. И они продолжают прибывать: как непосредственно из Украины, так и из других стран Европы. Больше всего украинцев мигрируют в Германию из Польши, ведь рассчитывают на лучшие условия, большие выплаты и лучшее место работы.

Сейчас в Германии пробуют равномерно распределить беженцев по всем федеральным землям. В таких крупных городах, как Берлин, Кельн и Гамбург больше нет места для беженцев. Новоприбывшие украинцы не могут выбирать, куда именно их распределят на проживание. Это происходит автоматически. И каждый месяц обновляется список федеральных земель, которые до сих пор готовы принимать людей. В следующем году "случайная" система расселения сохранится.

Хорошие новости для украинцев в Германии касаются выплат в следующем году. В 2024-м пособие по безработице Bürgergeld увеличится на 12%. Новые суммы будут следующими:

одинокие люди / одинокие родители – 563 евро (сейчас 502 евро);

в семейной паре на одного партнера – 506 евро (451 евро);

взрослые в заведениях – 451 евро (402 евро);

подростки 14 – 17 лет – 471 евро (420 евро);

дети 6 – 13 лет – 390 евро (348 евро);

дети до 5 лет – 357 евро (318 евро).

Работа в приоритете

Германия будет максимально стимулировать беженцев выходить на работу в следующем году. Теперь для них будут делать значительные уступки по знанию немецкого языка. Работодателей обязали брать на работу украинцев, еще не закончивших курсы изучения немецкого. Чтобы получить должность, достаточно будет только базовых знаний.

Поэтому в 2024-м языковой барьер больше не будет преградой для принятия украинских беженцев на работу. Для ускоренного трудоустройства украинцев запускают инициативу JobTurbo. Она должна охватить около 200 тысяч украинцев и еще 200 тысяч беженцев из других стран.

А тем, кто не хочет выходить на работу в Германии, могут сократить выплаты. Об этом сказали несколько немецких политиков. Украинцам в 2024 году придется посещать центр занятости каждые шесть недель. Раньше консультационные визиты проходили раз в несколько месяцев. Если это игнорировать, то выплату по безработице могут сократить – отчислить от нее 30%.

Какие изменения для украинцев в Польше в 2024 году

Польша стала первой страной, которая приняла украинцев сразу после российского полномасштабного вторжения. Часть беженцев затем поехала в другие страны Европы, в частности, в Германию. Какие изменения ждут в 2024 году тех, кто останется в Польше – читайте дальше.

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Вероятно, одним из важнейших изменений в следующем году в Польше является увеличение минимальной зарплаты с 1 января. Статус временной защиты полностью открыл украинцам польский рынок труда. Поэтому со следующего года украинцы смогут зарабатывать от:

4 242 злотых брутто (36 353 гривны) – с 1 января 2024 года для работающих по трудовому договору;

(36 353 гривны) – с 1 января 2024 года для работающих по трудовому договору; 4 300 злотых брутто (36 850 гривен) – с 1 июля 2024 года для работающих по трудовому договору.

А для тех работников, которые получают почасовую оплату:

27,7 злотых брутто (237 гривен) – с 1 января 2024 года за час работы;

(237 гривен) – с 1 января 2024 года за час работы; 28,1 злотых брутто (240 гривен) – с 1 июля 2024 года за час работы.

Украинцы "на руки" будут получать несколько меньшую сумму после всех отчислений. Чистый минимальный доход в 2024 году составит с 1 января примерно 3 222 злотых (27 611 гривен), а с 1 июля – около 3 261 злотого (27 945 гривен).

По предварительным подсчетам, повышение минималки коснется 3,6 миллиона работников в Польше. И среди них немало украинцев.

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Детские выплаты вырастут

Также с начала 2024 года в Польше вырастет помощь на воспитание детей. Семейная программа "500+" с января трансформируется в "800+". Теперь ежемесячно государство будет выплачивать по 800 злотых на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. Украинцы имеют право на эту помощь наравне с поляками.

Чтобы получить повышенные выплаты 800 злотых, родителям не нужно подавать новое заявление, ZUS проиндексирует их автоматически.

Пока Польша окончательно не определилась, оставит ли льготы украинским беженцам со статусом PESEL UKR. Около миллиона украинцев смогут легально находиться в стране до 4 марта 2024 года и получать ряд соцвыплат.

Но если Польша не проголосует за продление льгот, они перестанут быть доступны гражданам Украины. Пока решение польских властей о продлении помощи украинским беженцам после 4 марта 2024 года – под вопросом.

Какую помощь могут потерять украинцы в Польше:

предоставление разрешений на работу;

свободный доступ к школам;

медицинская помощь;

семейные выплаты.

Что касается проживания, то компенсации на жилье выплачивают только 120 дней после прибытия в Польшу. Далее украинцы должны самостоятельно находить жилье и платить аренду.

Что ждет беженцев в Чехии

Чехия значительно сократила выплаты украинцам еще в июле 2023 года. Потому пока финансовая помощь останется неизменной. Но вместо этого увеличится минимальная зарплата.

С января 2024 года в Чехии растет минималка. Повышение в следующем году станет самым существенным в истории. Украинцы с временной защитой имеют доступ к чешскому рынку труда. Поэтому повышение минималки напрямую касается их.

Со следующего месяца минимальная зарплата в Чехии вырастет с 17 300 крон (706 евро) до 18 900 крон (771,44 евро) до отчислений. Почасовая минимальная зарплата в Чехии с января 2024 года вырастет со 103 до 112 крон.

Украинцы смогут продлить временную защиту в Чехии до 2025 года. Но появилось новое условие для этой процедуры. Сначала беженцам нужно будет пройти онлайн-регистрацию, а затем посетить отделение МВД. Обязательно нужно будет предоставить документ о наличии жилья с нотариально заверенной подписью владельца.

Также в следующем году в Чехии сокращают срок бесплатного проживания со 150 до 90 дней. Новые условия будут работать с сентября 2024 года.

Все лица, у которых с 1 сентября 2024 года истечет 90-дневный срок, должны будут оставить экстренно предоставленное жилье или, если согласится владелец, перейти на стандартный договорный режим, то есть оплачивать жилье за свой счет,

– написано в пояснительной записке к законопроекту Lex Ukrajina.

Также в следующем году украинцам предложат помощь за добровольное возвращение из Чехии. Точная сумма финансовой помощи пока не известна, но это будет единоразовая выплата. Дополнительно беженцам могут купить билеты или оплатить жилье перед отъездом. Также, Чехия готова покрыть необходимые юридические консультации для украинцев.

Чехия назначила помощь за добровольное возвращение домой / Фото Getty Images

Ирландия значительно сокращает выплаты

Новые условия для украинцев в Ирландии будут разительно отличаться от тех, которые сейчас предлагают беженцам на острове. Правительство уже согласовало значительное сокращение выплат. Они уменьшатся в шесть раз. Также в стране ограничат время проживания в бесплатном жилье.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар отметил, что новые условия заработают для украинцев в конце января 2024 года.

Выплаты для украинских беженцев сократят с 220 евро до 38,80 евро в неделю, пока они находятся в государственном жилье (например, в отелях, за которые платит Ирландия). Беженцы, у которых есть дети, смогут претендовать на дополнительную выплату – 29,80 евро на одного ребенка еженедельно. То есть в сумме женщина с ребенком будет получать около 275 евро выплат в месяц.

Ожидается, что соответствующий законопроект в Ирландии будет вынесен на рассмотрение в начале января. Ирландский премьер также подтвердил информацию, что новоприбывшие беженцы из Украины будут иметь только 90 дней на бесплатное проживание. После этого – переселенцам придется самостоятельно искать крышу над головой.

Важно! Новые условия не будут касаться тех украинцев, которые переехали в Ирландию раньше. Эти ограничения применяются только для беженцев, которые приедут после.

Также украинцев планируют активнее поощрять искать работу в Ирландии. Для этого с беженцами проведут собеседования, чтобы подобрать для них рабочее место.

Сейчас на острове проживают более 100 тысяч украинцев. Наплыв беженцев вызвал жилищный кризис в Ирландии. Но уменьшение выплат и изменение условий размещения должны сделать остров менее привлекательным для искателей убежища.

Ирландия прилагает усилия, чтобы расселить всех переселенцев, нуждающихся в крыше над головой. Поэтому иногда страна вынуждена идти на оригинальные шаги и размещать беженцев в палатках, исторических зданиях и конных центрах.

Такие изменения ждут украинцев за границей в следующем году. Европейские государства продолжат поддержку беженцев, но постараются стимулировать их выходить на работу, изучать язык и самостоятельно оплачивать жилье. Но ни одна страна не оставит украинцев без помощи в новом 2024-м году.