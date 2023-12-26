Финляндия готова выделять беженцам немалые деньги за возвращение. По предварительным данным, речь идет о сумме более 5 000 евро. Детальнее об этом — в материале.

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Выплата за выезд

Соответствующий пакет финансовой помощи для беженцев разработало правительство Финляндии. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел страны. Ожидается, что механизм начнет работать с 1 января 2024 года. Размер пособия на добровольное возвращение для беженцев составит 5,3 евро.

В МВД страны сделали важное уточнение: эта программа подходит только для тех, кому не удалось получить убежище в Финляндии или тех, кто передумал его просить.

Размер субсидии на добровольное возвращение будет составлять 5,3 тысячи евро в случае, если заявление подали в течение 30 дней после уведомления о первом негативном решении относительно убежища или отзыва заявления. Если заявление подали после 30 дней, размер гранта снизят до 2 тысяч евро,

– объяснили в Министерстве.

Правительство планирует, что такое решение будет стимулировать беженцев как можно быстрее уезжать из страны и отказываться обжаловать решение о предоставлении убежища. Грант на добровольное возвращение может быть выдан в виде финансовой помощи на оплату проезда и жизни или в виде гуманитарной помощи.

Финансовая поддержка от Финляндии не будет предоставляться при переезде в другую страну Евросоюза или Шенгенской зоны.

Важно! Пособие на возвращение будет выплачиваться только имеющим в стране статус беженца. Это не касается тех, кто находится под временной защитой. Большинство украинцев в государствах ЕС получили именно статус временной защиты.

Несколько стран Европы готовы платить украинцам за возвращение

Чехия определилась, что будет оказывать финансовую помощь гражданам Украины, которые добровольно вернутся домой. Соответствующие изменения в законе уже подписаны президентом Чешской Республики. Беженцы будут получать одноразовую выплату при возвращении в Украину. Размер такой помощи пока неизвестен — его еще должно установить правительство Чехии.

Украинцам, находящимся под защитой в Норвегии, государство предложит финансовую поддержку в размере 1 500 евро. Для тех, кто готов вернуться домой, была подготовлена специальная программа с денежной мотивацией. Но если человек решит снова получить убежище в Норвегии, деньги нужно будет вернуть.

Швейцария в будущем готова платить украинцам, которые добровольно вернутся домой, от 1 000 до 4 000 франков. Но размер этого пособия будет напрямую зависеть от того, когда именно беженцы уедут. Государство рассчитывает на то, что большинство украинцев добровольно покинут его территорию, когда дома у них станет безопасно.