В настоящее время количество людей под временной защитой увеличивается во всех государствах ЕС, кроме Дании. Евростат обнародовал свежую статистику миграционных тенденций беженцев из Украины. Куда сейчас едут больше всего – читайте дальше.

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Куда украинцы переезжают больше всего

По последним оценкам, 4 миллиона 238 тысяч украинцев получили временную защиту в странах Европы. За октябрь прибыли еще более 51 тысячи украинцев, которым предоставили убежище. В предыдущие месяцы цифры были несколько ниже: в сентябре временную защиту получили около 32 тысяч беженцев, а в августе – более 41 тысячи.

Большинство украинцев в октябре поехали в такие страны:

Германия – 20 465 человек;

Чехия – 6 490 человек;

Нидерланды – 4 005 человек.

В целом украинские беженцы, как и в предыдущие месяцы, чаще всего выбирают для переезда Германию. Сейчас в ФРГ проживает 1 215 365 украинских беженцев. На втором месте Польша – здесь 960 620 человек с временной защитой. Также многие украинцы проживают в Чехии – 364 450 человек нашли здесь убежище.

В то же время только в одной стране в октябре украинцев стало меньше. Из Дании выехали 1 700 человек с временной защитой.

Среди получивших временную защиту в ЕС из-за российской агрессии, 98% являются гражданами Украины. Почти половина из них, то есть 46,4% – это взрослые женщины, 33,4% – дети, а 20,2% – взрослые мужчины.

Украинцам в Чехии предложат помощь за возвращение домой

Парламент Чехии принял очередные изменения в закон Lex Ukrajina. Одним из важнейших моментов в нем является пункт о помощи за добровольное возвращение в Украину.

За выезд для беженцев предусмотрена социальная помощь. Это не будет конкретная материальная выплата, но Чехия поможет с организацией возвращения. Украинцам могут оплатить билеты или покрыть аренду жилья перед отъездом. Максимальный размер расходов чешское правительство пока не утвердило.