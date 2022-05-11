Так, с началом войны количество граждан Украины в Польше значительно возросло. С 24 февраля в страну въехало более 3,2 миллиона украинцев, большинство из которых также рассчитывают на трудоустройство. А учитывая, что подавляющее большинство беженцев – женщины с детьми, разберемся, на какие типы работ берут украинок и сколько за это платят.

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Работа в Польше для украинских женщин

В основном женщины из Украины , не имеющие опыта и не владеющие польским языком, устраиваются на предприятия пищевой промышленности. Много вакансий есть на рыбзаводах, мясокомбинатах и ​​на заводах по изготовлению деликатесов . Заработать на такой работе можно от 3 400 до 3 600 злотых , а это примерно 23 – 25 тысяч гривен.

Первым трудоустройством в Польше может стать работа в логистике и e-commerce . Работодатели не требуют от женщин опыта или знания языка. В такой сфере в обязанности обычно входит комплектование заказов и товаров, а в месяц можно заработать 3 200 злотых (почти 22 тысячи гривен).

Из-за войны количество трудоустроенных в Польше женщин из Украины превышает количество мужчин – только агентство Gremi Personal с 24 февраля трудоустроило более тысячи женщин. Украинские беженцы начали искать работу примерно через месяц после пребывания в Польше, потому что сначала им нужно было оправиться от стресса. Некоторые специально выбирали физическую работу, чтобы "переключиться",

– говорит директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Кроме того, в мае стартует туристический сезон в Польше. А это значит, что возрастет количество вакансий в сфере обслуживания . Отели и рестораны будут нанимать на работу горничных и помощниц на кухне. Оплата труда колеблется в пределах 3500 – 3600 злотых (24 – 25 тысяч гривен).

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