В Эстонии 44% украинцев в возрасте от 20 до 64 лет, получившие временную защиту, нашли работу. Для стран ЕС такой показатель очень высок. Тенденция положительная, ведь количество работающих беженцев постоянно растет.

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Высокий уровень трудоустройства украинских беженцев свидетельствует, что у людей есть желание и воля стать самодостаточными и начать строить свою жизнь. Главное, чтобы они нашли работу, которая позволит содержать семью и арендовать жилье,

– отметила представитель министерства социальных дел Эстонии Улла Саар.

Самый высокий уровень занятости среди украинцев от 35 до 39 лет. Эта возрастная категория активно устраивается на работу в Эстонии, а доля безработных среди них постоянно снижается.

Кем работают украинцы в Эстонии

Граждане Украины не могут гарантированно найти работу по своему уровню квалификации. Большинство соглашаются на должности ниже по уровню престижности и оплаты. Даже хорошее образование украинских беженцев не может помочь, если нет знания эстонского языка. Поэтому самая распространенная работа в Эстонии связана с промышленностью или работой по дому.

Фонд страхования от безработицы Эстонии оказывает помощь в поиске вакансий, предлагает консультации по карьере и специальному обучению. Все популярнее среди украинцев становятся курсы эстонского языка.

Временную защиту в Эстонии получили более 40 тысяч украинцев, из них 58% – трудоспособного возраста. Сейчас "портрет" современных украинских беженцев сильно отличается от тех, кто просил убежища в стране раньше. Еще несколько лет назад это были молодые мужчины с низким уровнем образования, а с 2022 года – преимущественно женщины с высшим образованием.