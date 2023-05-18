На какую сумму могут рассчитывать беженцы и как получить выплату – узнайте дальше!

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Кто может получить выплаты по возвращению?

Получить финансовую помощь для возвращения домой могут только украинцы со статусом S.

Сначала нужно отказаться от этого статуса. Процедура проста – нужно только заполнить специальное заявление, подписав и отправив его по адресу Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern.

На какую сумму рассчитывать?

Нет единой суммы, которую могут получить беженцы. Миграционная служба каждого из 26 кантонов страны оценивает индивидуальную ситуацию и определяет размер пособия. В среднем, страна выплачивает около 500 швейцарских франков для взрослого и 250 франков для ребенка, но не более 2 000 франков для семьи.

Как известно, выплаты на возврат не новшества. В прошлом году можно было получить от 750 франков на человека.

Куда обращаться за получением выплаты?

Беженцам следует обратиться в Миграционную службу (SEM). Работники расскажут, что делать и предоставят предусмотренные законодательством услуги.

Также можно пойти в консультационные пункты возвращения, где могут помочь организовать выезд.

Кроме того, информацию можно получить:

по телефонам: +41796813087 и +41432595295;

написав письмо на почту rkb@sa.zh.ch;

личный визит в заведение по адресу: Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Zürich.

Обратите внимание: данные свидетельствуют о том, что украинцы отказываются от временной защиты и возвращаются в Украину. В начале мая 65 619 человек со статусом S находились в стране, в то же время 11 626 беженцев - аннулировали его. Около 1000 украинцев ежемесячно отказываются от временной защиты.

Ирландия поощряет украинцев возвращаться домой

Страны ЕС активно обсуждают программы, призванные ускорить возвращение украинцев домой. Один из потенциальных сценариев предложило ирландское правительство – оно не исключает финансовой помощи украинским беженцам при выезде из страны.

Власти страны рассматривают возможность продолжения финансовой поддержки украинцев после добровольного возвращения в Украину. Денежные средства могут поступать в течение определенного времени после выезда из Ирландии.