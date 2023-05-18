На какую сумму могут рассчитывать беженцы и как получить выплату – узнайте дальше!
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Кто может получить выплаты по возвращению?
Получить финансовую помощь для возвращения домой могут только украинцы со статусом S.
Сначала нужно отказаться от этого статуса. Процедура проста – нужно только заполнить специальное заявление, подписав и отправив его по адресу Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern.
На какую сумму рассчитывать?
Нет единой суммы, которую могут получить беженцы. Миграционная служба каждого из 26 кантонов страны оценивает индивидуальную ситуацию и определяет размер пособия. В среднем, страна выплачивает около 500 швейцарских франков для взрослого и 250 франков для ребенка, но не более 2 000 франков для семьи.
Как известно, выплаты на возврат не новшества. В прошлом году можно было получить от 750 франков на человека.
Куда обращаться за получением выплаты?
Беженцам следует обратиться в Миграционную службу (SEM). Работники расскажут, что делать и предоставят предусмотренные законодательством услуги.
Также можно пойти в консультационные пункты возвращения, где могут помочь организовать выезд.
Кроме того, информацию можно получить:
- по телефонам: +41796813087 и +41432595295;
- написав письмо на почту rkb@sa.zh.ch;
- личный визит в заведение по адресу: Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Zürich.
Ирландия поощряет украинцев возвращаться домой
Страны ЕС активно обсуждают программы, призванные ускорить возвращение украинцев домой. Один из потенциальных сценариев предложило ирландское правительство – оно не исключает финансовой помощи украинским беженцам при выезде из страны.
Власти страны рассматривают возможность продолжения финансовой поддержки украинцев после добровольного возвращения в Украину. Денежные средства могут поступать в течение определенного времени после выезда из Ирландии.