Об этом говорит директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. Она рассказала, сколько украинок вернется домой.

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Сколько украинок вернется домой

За границу поехали преимущественно те женщины, которые уверены в своих силах, могут там приспособиться, в том числе найти работу. Это уже сделали треть женщин, уехавших за границу из-за полномасштабного вторжения.

Риск, что они не вернутся есть, и высок. Население Европы стареет, а значит, стареет и рабочая сила. В Европе многие страны страдают от нехватки этой силы. Почему бы им не приспособить для этого украинских женщин? Мы европейцы, христиане, нас легко адаптировать к тому образу жизни,

– объясняет Либанова.

Ученая выразила надежду, что после войны вернется половина украинцев, которые сейчас находятся за границей.

Украинцам, желающим вернуться в Украину, платят: какие страны

Через полтора года после начала полномасштабной войны страны, принявшие украинских беженцев, готовы поддержать украинцев в стремлении вернуться домой. В частности, такое предлагают:

Швейцария выплатит украинцам 500 швейцарских франков для взрослых (20420 гривен) и 250 швейцарских франков для несовершеннолетних (10210 гривен);

выплатит украинцам 500 швейцарских франков для взрослых (20420 гривен) и 250 швейцарских франков для несовершеннолетних (10210 гривен); Ирландское правительство планирует выплачивать помощь украинским, чтобы мотивировать их вернуться домой.

планирует выплачивать помощь украинским, чтобы мотивировать их вернуться домой. Норвегия выплатит 15 тысяч норвежских крон наличными (50 150 гривен), чтобы вернуться домой и устроиться в Украине.

Обратите внимание: немецкая программа поддержки Bürgergeld с 1 июля 2023 года предлагает украинским беженцам ряд возможностей для улучшения их квалификации. Инициатива предоставляет широкий спектр поддержки и обучения для повышения квалификации украинцев и содействия их успешной интеграции в немецкое общество. Как это работает и что необходимо для получения поддержки – читайте в материале.