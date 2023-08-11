Социологическая организация PAQ Research совместно с Институтом социологии Академии наук Чешской Республики в июне 2023 опросили украинских беженцев об их уровне жизни. Участие приняли 1 425 семьи, в которых проживает 3 789 человек, в том числе 1 203 ребенка.

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Четверть украинцев работают на нескольких работах, а 69% живут за чертой бедности

Согласно результатам, 68% беженцев живут за чертой бедности, а 45% семей со своими сбережениями могли бы продержаться менее месяца.

Неквалифицированная работа означает множество проблем. Две трети беженцев зарабатывают до 150 крон в час. Четвертые люди должны иметь больше работы, чтобы прокормить себя,

– говорится в опросе.

Между тем, 67% экономически активных беженцев уже нашли работу, но более 40% из них выполняют работу значительно ниже своей квалификации. Треть респондентов заявили, что работают без социального и медицинского страхования и отпусков.

Какие причины такого положения?

Наибольшим препятствием для трудоустройства беженцы называют:

недостаточное знание чешского языка – 71%;

– 71%; невозможность организовать уход за детьми – 29%;

– 29%; проблемы с признанием образования из Украины – 28%.

Приблизительно половина беженцев (49%) живут в арендованном жилье. Это связано с изменениями в законодательстве, согласно которым только уязвимые лица, то есть дети, пожилые люди или лица, что ухаживают за детьми до 6 лет, имеют право на бесплатное жилье после первых 150 дней с момента предоставления временной защиты.

При этом социологи считают, что изменение схемы государственной поддержки может побуждать некоторых украинцев скрывать доходы. В июне помощь получили 60% беженцев.

В Чехии украинцев начали выселять из бесплатного жилья

В Чехии в июле начали выселять украинских беженцев, которые не могут самостоятельно платить за жилье и не относятся к социально уязвимым категориям. Сейчас говорится о точечных, а не массовых выселениях.

Программа поддержки украинских беженцев в Чехии изменилась с 1 июля, когда бесплатное размещение было ограничено 5 месяцами. Десятки людей уже выселили из предоставленных домов. В неправительственных организациях предполагают ухудшение ситуации в августе, поэтому в случае необходимости строят палаточные городки.

Обратите внимание: поляки стали немного хуже относиться к украинцам. Большинство по-прежнему настроены положительно, но эта доля уменьшилась. 67% поляков до сих пор положительно относятся к украинцам, но эта доля значительно снизилась. Почему польские соседи остыли к украинцам и как они это объясняют – далее в материале.