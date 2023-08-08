Почти половина из них имеют высокую квалификацию для выполняемой работы. При этом зарабатывают беженцы в среднем меньше немцев.

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Сколько беженцев в Германии нашли работу и как работают?

Институт исследований рынка труда и профессиональной подготовки (IAB) опубликовал вторую волну исследования занятости беженцев. Опрос проводился среди 6 тысяч беженцев в возрасте 18 – 64 года.

Отмечается, что весной 2023 года работа имела 18% всех трудоспособных беженцев в Германии. Во время первой волны опроса осенью 2022 трудоустроены были 17% беглецов от войны в Украине. Среди находящихся в Германии более года на работу устроились 28% беженцев.

В ближайшее время количество трудоустроившихся украинцев должно начать заметно расти, ведь большинство из них приехало в Германию весной или в начале лета прошлого года. Тем более что 93% из тех, кто на момент анкетирования не работал, заявили о намерении трудоустроиться: 69% ответили, что сделают это "непременно", 24% - "вероятно",

– говорится в сообщении.

Впрочем, почти половина трудоустроенных украинских беженцев работает по профессиям, для которых они формально имеют чрезмерную квалификацию на немецком рынке труда. В частности, высшее образование имеют около 68% украинских беженцев трудоспособного возраста, а профессионально-техническое образование – 16%.

Какие зарплаты?

Согласно результатам опроса, украинцы зарабатывают меньше немцев. Средний месячный заработок украинских беженцев, работающих полный рабочий день, составляет 2 550 евро, тогда как средняя зарплата работников в Германии – 3 516 евро.

Кроме того, женщины значительно чаще работают неполный день, чем приехавшие в Германию украинские мужчины, то и зарабатывают они обычно существенно меньше: 1 200 евро в месяц вместо 2 300 у мужчин. В то же время, женщины на полной ставке получают 94% от медианной зарплаты мужчин, работающих на полной ставке.

Сколько зарабатывают украинские беженцы в Германии / Фото UnSplash

Как повлияет прохождение языковых курсов?

На полный рабочий день устроилось работать только 39% участников опроса, еще 36% работают часть дня. 7% проходят обучение или стажировку, а 18% трудоустроенных заняты несущественно. Поскольку 80% беженцев трудоспособного возраста – женщины, а у половины из них есть дети, это затрудняет для них выход на работу.

Возможности работать и зарабатывать повышают образовательную квалификацию и соответствующий профессиональный опыт. Завершение курсов немецкого языка также увеличивает шансы на получение прибыльной работы: украинские беженцы, окончившие курс немецкого языка на углубленном уровне, имеют на 21% более высокий уровень трудоустройства.

Обратите внимание! Все чаще страны Европы сообщают о нехватке работников в разных отраслях. В большинстве своем нужны специалисты различных профессий: врачи, строители, инженеры, официанты. Какие профессии наиболее востребованы и в каких странах – читайте в материале!