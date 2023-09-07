Тот факт, что Сербия предоставляет россиянам гражданство по упрощенной процедуре, очень смущает Еврокомиссию. Поэтому страну призвали придерживаться более строгой позиции против России.

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Сербия ускоренно дает россиянам паспорта

Европейская комиссия обеспокоена возможными рисками безопасности ЕС от получения россиянами гражданства. Поэтому от Сербии требуют согласовать свою визовую политику с Евросоюзом и прекратить предоставление российским гражданам паспортов по ускоренной процедуре.

Европейской комиссии известно о большом количестве российских граждан, поселившихся в Сербии после агрессии России против Украины. Ожидается, что как страна-кандидат Сербия будет постепенно адаптироваться к политике и решениям ЕС,

– заявил спикер Еврокомиссии.

ЕС внимательно следит за ситуацией и постоянно поддерживает связь с сербскими властями из-за большого количества россиян на территории страны. О том, какие меры предосторожности могут принять, если страна-кандидатка (а именно такой статус у Сербии) не прислушается к рекомендациям, пока не сообщают.

Европа уже не впервые обеспокоена тем, что Сербия слишком активно раздает паспорта иностранцам. И эти граждане (в основном россияне) могут пользоваться безвизовым режимом с ЕС. Раньше сербским властям даже пригрозили прекратить безвиз, но до реальных шагов так и не дошло.

Напомним, Сербия так и не ввела санкции против РФ после начала полномасштабной войны в Украине. И страна до сих пор сохраняет авиасообщение с Федерацией.

Латвия попросит тысячи россиян покинуть страну

Около 6 тысяч российских граждан в Латвии попросят покинуть страну Эти люди не изъявили желания пройти проверку и получить статус постоянного жителя ЕС.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии дает 3 месяца на выезд из страны россиянам, даже не подумавшим о виде на жительство. Соответствующие письма с просьбой уехать будут рассылать в течение сентября.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину Латвия решила попросить проживающих в стране российских граждан сдать обязательный экзамен на знание латышского языка. Большая часть россиян – его провалили.