Об этом сообщила руководительница Государственного центра содержания образования (VISC) Лиена Вороненко.
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61% россиян в Латвии не сдали экзамен по государственному языку
Между количеством граждан России, которые зарегистрировались на экзамен по латышскому языку, и фактическим количеством участников оказалось значительное несоответствие. Да, на экзамен зарегистрировалось больше россиян, чем появилось по факту.
Всего на экзамен по государственному языку записалось 13 147 россиян, в том числе на первый этап весной – 8 462, на второй этап летом – 4 685. Более 11 000 граждан России приняли участие в экзамене, в том числе на первом этапе – 7 383 человек, и 3 91 – на втором этапе.
61% граждан России не смогли сдать экзамен по-латышскому – пока заявление о пересдаче экзамена подал 6 501 человек.
Латвия попросит тысячи россиян покинуть страну
Около 6 тысяч российских граждан в Латвии попросят покинуть страну. Эти люди не изъявили желания пройти проверку и получить статус постоянного жителя ЕС.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии дает 3 месяца на выезд из страны россиянам, даже не подумавшим о виде на жительство. Соответствующие письма с просьбой уехать будут рассылать уже в сентябре.
Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, может наступить момент, когда государственные структуры об этом узнают и, соответственно, напомнят о том, что нужно выезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но есть административная. То есть нарушителя могут оштрафовать.