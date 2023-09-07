Индонезия запускает "золотые визы" для иностранцев

Эта инициатива направлена на привлечение иностранного капитала и стимулирование экономического роста, а также содействие международному сотрудничеству. Что нужно знать о "золотых визах" – читайте дальше!

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Золотая виза – это виза, которая предоставляется как основание для выдачи вида на жительство на срок от 5 до 10 лет с целью поддержки национальной экономики,

– отметил гендиректор по миграционной службе страны Силми Карим.

В попытке привлечь как индивидуальных, так и корпоративных инвесторов было сообщено, что условия отличаются для каждой группы.

Индивидуальные лица:

Согласно последней информации, лица, желающие получить пятилетнее разрешение на проживание, должны сделать минимальные инвестиции в экономику в размере 350 000 долларов США, тогда как желающие получить разрешение на десять лет должны инвестировать по меньшей мере 700 000 долларов США. Эти инвестиции можно осуществить разными способами, такими как государственные облигации, акции государственных компаний или депозиты в банках страны.

Предприниматели:

Чтобы получить десятилетнюю визу, предприниматели должны будут учредить компанию стоимостью 2,5 миллиона долларов (5 миллионов долларов за продление визы). Кроме того, они могут инвестировать значительные суммы от 25 до 50 миллионов долларов США в экономику страны.

Индонезия запускает "золотые визы" для иностранцев / Фото UnSplash

Как было раньше и что получают иностранцы сейчас?

Ранее иммиграционные правила Индонезии не регулировали визы с видом на жительство сроком на 10 лет.

Ожидается, что владельцы золотых виз получат ряд эксклюзивных преимуществ от этого типа визы, включая более длительный срок пребывания, легкость въезда и выезда в Индонезию и эффективность, поскольку им больше не нужно подавать заявление на ITAS в иммиграционном офисе.

Если они прибыли в Индонезию, им (обладателям золотой визы) больше не нужно подавать заявление на ограниченное разрешение на пребывание (ITAS) в офисе иммиграции,

– сказал Силми.

По его словам, Индонезия была не первой страной, которая ввела золотую визу. Подобная политика уже была внедрена в разных развитых странах, включая Соединенные Штаты, Канаду, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландию, Германию, Новую Зеландию, Италию и Испанию.