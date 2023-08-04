Управление по делам гражданства и миграции Латвии дает 3 месяца на выезд из страны россиянам, которые даже не подумали о виде на жительство. Соответствующие письма с просьбой уехать будут рассылать уже в сентябре.

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На выезд – 3 месяца

В Министерстве внутренних дел Латвии подтвердили, что подобную рассылку уже готовят. По предварительным подсчетам, российских адресатов, которых попросят покинуть страну, может быть до 6 тысяч.

Это люди, которые не изъявили желания ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, кто молчат. По закону, Управление по делам гражданства и миграции просто должно направить требование покинуть страну в течение 3-х месяцев,

– сообщила председатель Комиссии Сейма по гражданству и миграции Ингмарса Лидаки.

Что будет, если россияне нарушат сроки пребывания в Латвии

Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, может наступить момент, когда государственные структуры об этом узнают и, соответственно, напомнят о том, что нужно выезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но есть административная. То есть нарушителя могут оштрафовать.

В МВД Латвии добавили, что такие россияне могут получить любое другое разрешение на пребывание в стране. Например, визу или временный вид на жительство.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину Латвия решила попросить проживающих в стране российских граждан сдать обязательный экзамен на знание латышского языка.