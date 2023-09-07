Той факт, що Сербія надає росіянам громадянство за спрощеною процедурою, дуже бентежить Єврокомісію. Тому країну закликали дотримуватися суворішої позиції проти Росії.

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Сербія прискорено надає росіянам паспорти

Європейська комісія стурбована можливими ризиками для безпеки ЄС від отримання росіянами громадянства. Тому від Сербії вимагають узгодити свою візову політику з Євросоюзом та припинити надавати російським громадянам паспорти за прискореною процедурою.

Європейській комісії відомо про велику кількість російських громадян, які оселилися в Сербії після агресії Росії проти України. Очікується, що як країна-кандидат Сербія поступово адаптуватиметься до політики та рішень ЄС,

– заявив речник Єврокомісії.

ЄС уважно стежить за ситуацією та постійно підтримує зв'язок із сербською владою через перебування великої кількості росіян на території країни. Про те, які запобіжні заходи можуть вжити, якщо країна-кандидатка (а саме такою є Сербія) не дослухається до рекомендацій, поки не повідомляють.

Європа вже не вперше стурбована через те, що Сербія надто активно роздає паспорти іноземцям. І ці громадяни (переважно росіяни) можуть користуватися безвізовим режимом з ЄС. Раніше сербській владі навіть пригрозили припинити безвіз, але до реальних кроків так і не дійшло.

Нагадаємо, Сербія так і не запровадила санкції проти РФ після початку повномасштабної війни в Україні. І країна досі зберігає авіасполучення з Федерацією.

Латвія попросить тисячі росіян залишити країну

Близько 6 тисяч російських громадян у Латвії попросять покинути країну. Ці люди не виявили жодного бажання пройти перевірку та отримати статус постійного жителя ЄС.

Управління у справах громадянства та міграції Латвії дає 3 місяці на виїзд із країни росіянам, які навіть не подумали про посвідку на проживання. Відповідні листи з проханням виїхати будуть розсилати протягом вересня.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія вирішила попросити російських громадян, які проживають в країні, скласти обов'язковий іспит на знання латиської мови. Більша частина росіян – його провалили.