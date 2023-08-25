Этот шаг направлен на оказание крайне необходимой поддержки и помощи нуждающимся в этих городах. Об этом сообщает официальный веб-портал для иностранцев, которые находятся или хотят находиться на территории Чешской Республики.

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Государственное гуманитарное жилье является первой формой помощи лицам, которые ищут убежище с начала полномасштабного вторжения в Украину и еще не нашли жилья в Чешской Республике. Подробную информацию об этой услуге можно найти на странице под названием "Государственное гуманитарное жилье с 1 июля 2023 года".

Как подать заявление на получение жилья в Чехии?

Если вы намерены подать заявку на получение государственного гуманитарного жилья в Центрально-Чешском крае, вам следует обратиться в KACPU в городах Кладно или Кутная Гора. Возможность получения жилья будет зависеть от доступных свободных мест в любом населенном пункте данного региона.

В том случае, если у вас уже есть место жительства в Чехии и нужно подать заявку на временную защиту, то также следует обратиться в KACPU, которое отвечает за ваше место жительства.

Как живут украинские беженцы в Чехии?

В недавнем исследовании, проведенном PAQ Research совместно с Институтом социологии Академии наук Чешской Республики, появились выводы об условиях жизни беженцев. Оно показывает, что 68% беженцев живут за чертой бедности, пытаясь свести концы с концами. Также было обнаружено, что 45% семей беженцев могут полагаться только на собственные сбережения для выживания, причем этих средств хватает меньше месяца.

Несмотря на эти сложные обстоятельства, есть проблеск надежды, поскольку 67% экономически активных беженцев смогли найти работу. Однако тревожным аспектом этой статистики является то, что более 40% из них вынуждены работать на должностях, не отвечающих их квалификациям. К тому же около трети респондентов заявили, что они работают без существенных льгот, таких как социальное и медицинское страхование и время отпуска.

По данным МВД Чехии, около 300 тысяч граждан Украины получили продление виз временной защиты в стране. Однако убежище можно продлить максимум до трех лет.

Чехия готова платить украинцам за возвращение домой

В стране создадут программу для украинских беженцев, которые хотят вернуться домой Сейчас правительство Чехии определяется, какую поддержку они смогут гарантировать. Эта программа будет рассчитана на оказание помощи и возмещение части расходов для беженцев, желающих вернуться в Украину. О возможных суммах компенсаций пока не говорят.

Соответствующая поправка внесена в закон о защите украинцев, известный как Lex Ukrajina.

Как Чехия снизила помощь для украинских беженцев

В июле Чехия значительно сократила помощь для украинцев. Финансовая помощь существенно уменьшилась, а бесплатное жилье теперь доступно не для всех. Эта жесткая экономия привела к тому, что расходы бюджета Чехии на беженцев сократились на треть.