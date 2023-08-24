Правительство Германии одобрило упрощение получения гражданства

Кабинет министров Германии уже одобрил проект нового закона о гражданстве. Теперь его должен согласовать парламент страны.

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Мы хотим, чтобы люди, уже давно являющиеся частью нашего общества, могли помочь демократически формировать нашу страну. Ибо наша демократия процветает благодаря тому, что в ней принимают участие все,

– подчеркнула министерша внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

5 лет для получения гражданства

В предложенном законодательном акте Германия рассматривает возможность сокращения необходимого срока проживания для иностранцев, желающих натурализоваться. Если закон будет принят, лица будут иметь право на получение гражданства после проживания в стране в течение 5 лет, то есть меньше нынешнего требования в восемь лет.

Также лица, демонстрирующие исключительную интеграцию в немецкое общество, могут подать заявление на получение гражданства уже после трех лет проживания. Показателями успешной интеграции будут признаны такие значительные достижения, как совершенное владение немецким языком, активное участие в волонтерской деятельности или обладание высокими профессиональными способностями.

В то же время, для людей в возрасте от 67 лет требований будет меньше. Им не придется подтверждать уровень владения языком и сдавать тест на знание истории и политического устройства Германии.

Двойное гражданство в Германии

Одним из заметных изменений есть положение о двойном гражданстве, позволяющее получать немецкий паспорт без необходимости отказываться от предыдущего гражданства. Это изменение знаменует собой отход от предыдущей практики, когда двойное гражданство разрешалось только в исключительных случаях и часто вызывало острые внутриполитические прения.

В Германии станет легче получить гражданство / Фото UnSplash

Со всем тем важно отметить, что определенные ограничения остаются. В частности, натурализация лиц, совершивших преступления на основе антисемитизма или расизма, строго запрещена, гарантируя, что таким лицам не будет предоставлено немецкое гражданство.

Новый закон – возможность привлечь квалифицированных иностранцев в Германию и легкий способ закрепиться для тех, кто уже там живет.

Заметим, что около 14% населения Германии, или 12 миллионов человек, не имеют немецкого гражданства, несмотря на то, что около 5 миллионов из них прожили в стране не менее 10 лет. Уровень натурализации в Германии значительно ниже среднего в Европейском Союзе.