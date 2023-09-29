Ryanair сократит рейсы в зимнем расписании: каких направлений коснется
Источник:RSVP Live
Зимнее расписание популярной бюджетной авиакомпании Ryanair претерпевает изменения. Все из-за дефицита самолетов.
Ryanair сократит рейсы в зимнем расписании из-за нехватки самолетов
К зимнему сезону авиакомпания должна была получить 27 новых самолетов Boeing. Но из-за задержек производства отправят всего 14.
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Как заявили в пресс-службе авиаперевозчика, 14 самолетов недостаточно, чтобы обслужить все запланированные рейсы. Потому часть полетов точно отменят. Пассажирам, которых это коснется, обещают вернуть деньги за билеты.
Уже известно, что сокращения коснутся:
- Италия,
- Бельгии,
- Ирландии,
- Великобритании,
- Португалия,
- германии.
Представители Ryanair говорят, что пытаются ускорить поставки. Надеются, что к летнему сезону они получат все заказы.
Лето 2024 должно стать самым загруженным за всю историю авиапутешествий, говорят аналитики. Многие авиакомпании уже готовятся к этому, в частности, проводят техническое обслуживание парка, заказывают новые самолеты, расширяют расписание.
Ryanair сократит рейсы в зимнем расписании из-за нехватки самолетов / Фото UnSplash
Последние новости Ryanair:
- Уже этой осенью ирландский лоукостер запустит 7 новых направлений. Первые рейсы запланированы на октябрь-ноябрь. Европейский перевозчик анонсировал новые осенние направления из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту. Среди новых маршрутов появятся рейсы в Иорданию, Эстонию и Финляндию.
- Ryanair отменяет рейсы из польского аэропорта Модлин. Авиакомпания вынуждена аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе.
- Эксперты Avianews проанализировали, какой лоукостер действительно дешевле – Ryanair или Wizz Air. Они сравнили средние цены на билеты и дополнительные услуги. Что получилось – читайте по ссылке.
- Авиакомпания Ryanair продолжает увеличивать количество своих направлений. На этот раз лоукостер планирует запустить 5 свежих рейсов на октябрь – ноябрь 2023 года.
- Ryanair заслужил репутацию одной из самых бюджетных авиакомпаний в мире. Однако авиакомпания использует разные стратегии, чтобы пассажир в конечном итоге заплатил больше, чем начальная цена билета. Предлагаем 4 наиболее распространенных приема, с помощью которых цена на рейс Ryanair может увеличиться.
- Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair предлагает дешевые авиабилеты этой осенью из аэропорта Тель-Авива. Улететь можно за двумя десятками направлений.