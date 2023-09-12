Ryanair приступил к продаже 1,6 миллиона билетов на рождественские каникулы: детали об акции

Бюджетный авиаперевозчик Ryanair недавно обнародовал свои планы на предстоящие рождественские праздники. Чтобы удовлетворить высокий спрос, авиакомпания предложит продаже 1,6 миллиона дополнительных билетов.

Ryanair продает 1,6 миллиона дополнительных билетов на Рождество

Поскольку самолеты авиакомпании будут загружены на полную мощность, ожидается, что в этот праздничный период будет выполнено 8 000 дополнительных рейсов. Любители путешествий и отдыхающие теперь могут радоваться тому, что Ryanair открывает больше возможностей исследовать желаемые направления в течение зимнего сезона.

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Ryanair объявил о планах увеличить пропускную способность на 660 маршрутах с 15 декабря 2023 года до 8 января 2024 года. Этот шаг приведет к тому, что бюджетный перевозчик будет выполнять в среднем 330 дополнительных рейсов в день, удовлетворяя повышенный спрос в пиковый период.

Нет лучшего способа гарантировать доставку рождественских подарков вовремя и бюджетно, едете ли вы домой, чтобы отметить Рождество тихо, катаетесь на склонах во время увлекательного лыжного отпуска или гоняетесь за зимним солнцем,

— прокомментировали запуск продаж дополнительных билетов в Ryanair.

Лоукостер работает более чем в 30 странах Европы, а также в Израиле и Турции. Из Тель-Авива Ryanair летает в Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Литву, Мальту, Польшу и Румынию. В Германии Ryanair представлен в 14 городах, в том числе в крупных аэропортах – Берлине, Кельне, Дрездене, Гамбурге и Нюрнберге.

Несмотря на традиционно высокие цены на рождественские путешествия, Ryanair предлагает доступные тарифы на предстоящие новогодние праздники.

Например, авиакомпания продает авиабилеты из Берлина в диапазоне 25 – 40 евро в одну сторону в:

Милан,

Пизу,

Венеция,

Рим,

Барри,

Катания,

Палермо.

Также за 20 – 25 евро доступны вылеты из столицы Германии в Барселону и Пальму-де-Майорку.

Дешевые авиабилеты Ryanair на рождественские каникулы / Скриншот с сайта авиакомпании

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