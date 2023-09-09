Бюджетный авиаперевозчик Ryanair не смог договориться с руководством польского аэропорта о новом долгосрочном контракте. С аэродрома под Варшавой исчезнут 10 маршрутов, а еще на 13 сократится частота некоторых рейсов.

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Ryanair на зимний сезон отменит 10 маршрутов и снизит частоту рейсов еще на 13 направлениях. Нынешнее коммерческое соглашение компании с аэропортом Варшава-Модлин завершается 30 сентября 2023 года. К осени и зиме бюджетных рейсов Ryanair из польского аэропорта станет значительно меньше.

В список отмененных маршрутов попадут рейсы в Кельн, Каунас, Бристоль, Белфаст и Пизу. Авиакомпания также сократит количество перелетов в Лондон, Стокгольм, Дублин, Вену, Милан, Париж и Брюссель. Конкретики о других направлениях пока не заявляли.

Но авиакомпания пока надеется, что Модлин пересмотрит свое решение и не будет повышать сбор до более 30 злотых за каждого пассажира.

Мы надеемся, что правление Модлина или его акционеры придут на помощь местным пассажирам, чтобы Ryanair снова мог развиваться в аэропорту Модлин и предлагать пассажирам еще больше выбора и низкие цены,

– пишет Эдди Уилсон, генеральный директор Ryanair.

Изменения в осенне-зимнем расписании полетов также могут повлечь угрозу для 200 рабочих мест. Из аэропорта Варшава-Модлин, несмотря на это, продолжат выполнять 290 рейсов Ryanair в неделю.

Ранее стало известно, что Ryanair отменяет поздние рейсы из польского аэропорта Модлин. Авиакомпания вынуждена временно аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе.