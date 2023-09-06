30 евро в одну сторону: Ryanair продает самые дешевые билеты из Израиля на осень по 20 маршрутам

Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair предлагает дешевые авиабилеты этой осенью из аэропорта Тель-Авива. Улететь можно за двумя десятками направлений.

Ryanair предлагает дешевые билеты из Израиля по 20 маршрутам

Перелет в одну сторону обойдется 20 – 34 евро в одну сторону. В эту стоимость уже учтены обязательные сборы.

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Дешевые авиабилеты из Тель-Авива этой осенью есть в города:

Австрии,

Румынии,

Греции,

Литвы,

Италия,

Бельгии,

Польша,

германии.

В сентябре по низким ценам рейсам Ryanair можно слетать в города Ханья и Корфу на греческих островах. А в октябре дешевые авиабилеты есть из Тель-Авива к Варшавы, Карлсруэ/Баден-Баден, Афин, Мемминген, Вена и Вильнюс.

В ноябре самое дешевое Ryanair можно взлетать из Тель-Авива в Бухарест, Салоники, Болонью, Милан, Турин, Брюссель, Венецию, Бари, Рим, Познань и Краков.

Дешевые авиабилеты на рейсы из Тель-Авива в Вену / Скриншот с сайта Ryanair

При бронировании авиабилетов следует учитывать, что Ryanair часто выбирает второстепенные аэродромы, из-за чего поездка из аэропорта в город автобусом или поездом может стоить как перелет на самолете.

Заметим Хотя дешевые авиабилеты включают все обязательные сборы, они не позволяют взять с собой много вещей. Самый дешевый тариф Ryanair включает в себя только одно место ручной клади. Ее вес не ограничен, однако размеры не должны превышать 40х25х20 сантиметров. Такие габариты имеют небольшие рюкзаки.

Как найти дешевые авиабилеты Ryanair из Израиля?

Чтобы найти самые дешевые авиабилеты Ryanair из Израиля, необходимо на сайте лоукостера выбрать в верхнем меню опцию Plan, а затем нажать Fare Finder.

В появившейся форме поиска необходимо ввести Тель-Авив, желаемый маршрут и бюджет поездки, а затем нажать Let's go. Система отобразит самые дешевые билеты в соответствии с вашим запросом.

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