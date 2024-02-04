Дешевые билеты к морю: Ryanair открывает новые рейсы к популярной локации Италии
Источник:Lowcost Avia
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair недавно объявила о своих планах расширить сеть полетов в Сардинию в Италии. Путешественники из многих европейских городов имеют возможность отправиться в недорогое путешествие к теплым морям Европы, от которых перехватывает дыхание.
Благодаря этим новым рейсам Ryanair стремится сделать путешествия на Сардинию более доступными и бюджетными для туристов. Отправиться самолетом по низкой цене можно будет из восьми европейских стран.
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Ryanair открывает новые рейсы в Сардинию в Италии
Лоукостер Ryanair анонсировал открытие новых 10 рейсов в город Ольбия в Италии. Пассажиры из Польши, Англии, Австрии и других стран Европы смогут летать на Сардинию с весны.
В частности, новые рейсы на Сардинию будут происходить по следующим маршрутам:
- Ольбия – Краков: с 1 мая дважды в неделю;
- Ольбия – Милан Бергамо: со 2 апреля ежедневные рейсы;
- Ольбия – Брюссель Шарлеруа: со 2 мая два раза в неделю;
- Ольбия – Болонья: со 2 апреля ежедневные рейсы;
- Ольбия – Копенгаген: с 1 мая дважды в неделю;
- Ольбия – Дублин: со 2 июля два раза в неделю;
- Ольбия – Лондон Станстед: с 1 мая три раза в неделю;
- Ольбия – Париж Бове: со 2 июня два раза в неделю;
- Ольбия – Триест: с 3 апреля три раза в неделю;
- Ольбия – Вена: с 3 мая дважды в неделю.
Живописная Сардиния / Фото Unsplash
Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Например, если запланировать отдых на Сардинии на майские праздники, то цены будут такие:
- 1 мая из Кракова в Ольбию – 51 евро; 8 мая из Ольбии в Краков – 30 евро,
- из Вены в Ольбию 10 мая – 52 евро, тогда как из Ольбии в Вену 3 мая – 45 евро.
Примеры бронирования авиабилетов Ольбия – Краков на 1 – 8 мая 2024 года / Скриншот с сайта Ryanair
Последние новости Ryanair:
- Ирландский лоукостер отменил 12 рейсов. В графике перевозчика сократили рейсы из Испании, Польши, Иордании, Италии, Германии, Дании, Северной Ирландии, Португалии, Франции, Боснии и Герцеговины, Ирландии и Марокко.
- Самолет авиакомпании Ryanair совершил самый короткий рейс Boeing 737. Он перелетел между двумя аэропортами в Бухаресте. Расстояние между этими аэропортами всего 7 километров. Больше о рекордно коротком полете – узнаете по ссылке.
- Ирландская авиакомпания расширяет карту полетов и запускает еще 3 новых рейса из популярных стран. Новые направления откроются из Дании, Испании и Болгарии. Детали о свежих маршрутах можно найти здесь.
- А вот из аэропорта Варшавы рейсов Ryanair наоборот станет меньше. С Модлина сократили 20% перелетов этой авиакомпании. Перевозчик изменил свое расписание. 15 рейсов из Варшавы отменили, а еще на 16 маршрутах уменьшили частоту полетов. Среди направлений, которые закрыли, есть рейсы в Амман, Эдинбург, Хельсинки, Неаполь и Ригу.