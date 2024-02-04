Дешевые билеты к морю: Ryanair открывает новые рейсы к популярной локации Италии

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair недавно объявила о своих планах расширить сеть полетов в Сардинию в Италии. Путешественники из многих европейских городов имеют возможность отправиться в недорогое путешествие к теплым морям Европы, от которых перехватывает дыхание.

Благодаря этим новым рейсам Ryanair стремится сделать путешествия на Сардинию более доступными и бюджетными для туристов. Отправиться самолетом по низкой цене можно будет из восьми европейских стран.

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Ryanair открывает новые рейсы в Сардинию в Италии

Лоукостер Ryanair анонсировал открытие новых 10 рейсов в город Ольбия в Италии. Пассажиры из Польши, Англии, Австрии и других стран Европы смогут летать на Сардинию с весны.

В частности, новые рейсы на Сардинию будут происходить по следующим маршрутам:

Ольбия – Краков : с 1 мая дважды в неделю;

: с 1 мая дважды в неделю; Ольбия – Милан Бергамо : со 2 апреля ежедневные рейсы;

: со 2 апреля ежедневные рейсы; Ольбия – Брюссель Шарлеруа : со 2 мая два раза в неделю;

: со 2 мая два раза в неделю; Ольбия – Болонья : со 2 апреля ежедневные рейсы;

: со 2 апреля ежедневные рейсы; Ольбия – Копенгаген : с 1 мая дважды в неделю;

: с 1 мая дважды в неделю; Ольбия – Дублин : со 2 июля два раза в неделю;

: со 2 июля два раза в неделю; Ольбия – Лондон Станстед : с 1 мая три раза в неделю;

: с 1 мая три раза в неделю; Ольбия – Париж Бове : со 2 июня два раза в неделю;

: со 2 июня два раза в неделю; Ольбия – Триест : с 3 апреля три раза в неделю;

: с 3 апреля три раза в неделю; Ольбия – Вена: с 3 мая дважды в неделю.

Живописная Сардиния / Фото Unsplash

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Например, если запланировать отдых на Сардинии на майские праздники, то цены будут такие:

1 мая из Кракова в Ольбию – 51 евро; 8 мая из Ольбии в Краков – 30 евро,

из Вены в Ольбию 10 мая – 52 евро, тогда как из Ольбии в Вену 3 мая – 45 евро.

Примеры бронирования авиабилетов Ольбия – Краков на 1 – 8 мая 2024 года / Скриншот с сайта Ryanair

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